Moraes acusa André Mendonça de tentar mudar comando da PF

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A Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que André Mendonça, também magistrado da Corte, atuou para afastar Andrei Rodrigues, diretor-geral da instituição.

A informação consta no relatório de inteligência ao qual Moraes teve acesso. No documento, a PF afirma ainda que André Mendonça manifestou intenção de retirar de Paulo Gonet, procurador-geral da República, da condução das investigações das operações Compliance Zero e Sem Desconto.

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Todas as informações constam no pedido de Moraes para abertura de investigação contra André Mendonça, apresentada nesta quinta-feira, 3, ao presidente do STF, Edson Fachin.

"Ressalte-se, ainda, que o ministro relator, André Mendonça manifestou sua vontade em afastar do exercício de suas funções, tanto o diretor-geral da Polícia Federal, quanto o Procurador-Geral da República, ameaçando transformar o titular da ação penal em testemunha, uma vez que 'a proximidade com o Ministro Gilmar Mendes o tornaria indigno de confiança'", diz trecho do documento apresentado por Alexandre de Moraes.

Moraes apresenta pedido contra André Mendonça

O ministro Alexandre de Moraes apresentou, nesta quinta-feira, 3, um pedido de abertura de investigação contra André Mendonça, alegando que o magistrado pode ter cometido abuso de poder e improbidade administrativa.

Moraes ainda pediu a inclusão de André Mendonça no chamado 'inquérito das fake news'.

