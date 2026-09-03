POLÍTICA
Moraes acusa André Mendonça de tentar mudar comando da PF
Relatório foi usado para pedido de investigação contra ministro
A Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que André Mendonça, também magistrado da Corte, atuou para afastar Andrei Rodrigues, diretor-geral da instituição.
A informação consta no relatório de inteligência ao qual Moraes teve acesso. No documento, a PF afirma ainda que André Mendonça manifestou intenção de retirar de Paulo Gonet, procurador-geral da República, da condução das investigações das operações Compliance Zero e Sem Desconto.
Todas as informações constam no pedido de Moraes para abertura de investigação contra André Mendonça, apresentada nesta quinta-feira, 3, ao presidente do STF, Edson Fachin.
"Ressalte-se, ainda, que o ministro relator, André Mendonça manifestou sua vontade em afastar do exercício de suas funções, tanto o diretor-geral da Polícia Federal, quanto o Procurador-Geral da República, ameaçando transformar o titular da ação penal em testemunha, uma vez que 'a proximidade com o Ministro Gilmar Mendes o tornaria indigno de confiança'", diz trecho do documento apresentado por Alexandre de Moraes.
Moraes apresenta pedido contra André Mendonça
O ministro Alexandre de Moraes apresentou, nesta quinta-feira, 3, um pedido de abertura de investigação contra André Mendonça, alegando que o magistrado pode ter cometido abuso de poder e improbidade administrativa.
Moraes ainda pediu a inclusão de André Mendonça no chamado 'inquérito das fake news'.