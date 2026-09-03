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POLÍTICA

Moraes acusa André Mendonça de tentar mudar comando da PF

Relatório foi usado para pedido de investigação contra ministro

Cássio Moreira
Por
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Alexandre de Moraes, ministro do STF - Foto: Rosinei Coutinho | STF
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A Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que André Mendonça, também magistrado da Corte, atuou para afastar Andrei Rodrigues, diretor-geral da instituição.

A informação consta no relatório de inteligência ao qual Moraes teve acesso. No documento, a PF afirma ainda que André Mendonça manifestou intenção de retirar de Paulo Gonet, procurador-geral da República, da condução das investigações das operações Compliance Zero e Sem Desconto.

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Todas as informações constam no pedido de Moraes para abertura de investigação contra André Mendonça, apresentada nesta quinta-feira, 3, ao presidente do STF, Edson Fachin.

"Ressalte-se, ainda, que o ministro relator, André Mendonça manifestou sua vontade em afastar do exercício de suas funções, tanto o diretor-geral da Polícia Federal, quanto o Procurador-Geral da República, ameaçando transformar o titular da ação penal em testemunha, uma vez que 'a proximidade com o Ministro Gilmar Mendes o tornaria indigno de confiança'", diz trecho do documento apresentado por Alexandre de Moraes.

Moraes apresenta pedido contra André Mendonça

O ministro Alexandre de Moraes apresentou, nesta quinta-feira, 3, um pedido de abertura de investigação contra André Mendonça, alegando que o magistrado pode ter cometido abuso de poder e improbidade administrativa.

Moraes ainda pediu a inclusão de André Mendonça no chamado 'inquérito das fake news'.

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Alexandre de Moraes STF

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