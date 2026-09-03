Lula pede que STF e PGR liderem investigações sobre o Banco Master

O presidente Lula (PT) fez um pronunciamento em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 3, sobre o escândalo envolvendo o Banco Master e autoridades dos três poderes da República.

O mandatário classificou o caso como o “maior roubo da história do Brasil”. Sem citar o nome de Daniel Vorcaro, Lula disse que o banqueiro é líder do esquema, que “tem relações com muita gente poderosa”.

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Diante da gravidade do momento, o povo brasileiro espera que o presidente da Suprema Corte e da Procuradoria-Geral da República lidem com um processo que garanta a integridade e a confiança nas investigações

Na mensagem, o petista também defendeu que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e o chefe da Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, lideraram um processo que garante a integridade e a confiança nas investigações. Ele também criticou os vazamentos seletivos relacionados ao caso. Veja a mensagem na íntegra ao final do texto.

" A democracia precisa de instituições fortes e respeitadas. Fica claro que nossos sistemas políticos e judiciários precisam de reformas profundas".

Crise no STF

A ocorrência de Lula surge após uma crise instalada no STF depois que o ministro André Mendonça determinou a quebra do sigilo das conversas entre Alexandre de Moraes, e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Os materiais envolvidos são detalhes da investigação da Polícia Federal (PF) entre os dois personagens, mostrando também o elo do banqueiro com Viviane de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes.

Mendonça ainda pediu a Edson Fachin o agendamento de uma sessão no plenário da Corte, a fim de debater as mensagens expostas entre Moraes e Vorcaro.

Leia a mensagem na íntegra:

"Diante da gravidade do momento, o povo brasileiro espera que o presidente da Suprema Corte e da Procuradoria-Geral da República lidem com um processo que garanta a integridade e a confiança nas investigações.



O escândalo do Banco Master é o maior roubo da história do Brasil. Roubaram milhões de pessoas de muitos estados e municípios.



O banqueiro, líder do esquema, tem relações com muita gente poderosa. E foi no meu governo que ele foi preso e seu banco fechado.



Há suspeitas de políticos e agentes públicos envolvidos.



Nossa democracia não pode ficar como refúgio de vazamentos seletivos.



Diante da gravidade do momento, o povo brasileiro espera que o presidente da Suprema Corte e da Procuradoria-Geral da República lidem com um processo que garanta a integridade e a confiança nas investigações.



Como presidente da República, acredito que só segurança com firmeza e transparência vamos garantir que as instituições sejam respeitadas pela sociedade brasileira.



É chegada a hora em que as pessoas que atuam na vida pública honram seu dever de ofício e impõem o compromisso público acima de qualquer interesse individual.



A democracia precisa de instituições fortes e respeitadas. Fica claro que nossos sistemas políticos e judiciários precisam de reformas profundas.



É fundamental que se investigue todo o mundo, sem blindagem de ninguém, doa a quem faz.



O povo brasileiro tem o direito de saber a verdade".