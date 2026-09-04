A TARDE Eleições disseca empate técnico da AtlasIntel/A TARDE na Bahia

O raio-X completo dos dados inéditos da pesquisa AtlasIntel/A TARDE na Bahia e as reviravoltas no cenário político de Brasília marcam a edição do programa A TARDE Eleições desta sexta-feira, 4. A atração é apresentada pelos jornalistas Eduardo Dias, Yuri Abreu e Ane Catarine, da equipe de Política do Portal A TARDE, indo ao ar às 15h.

O programa faz uma análise aprofundada da pesquisa AtlasIntel/A TARDE, que revelou um cenário de empate técnico rigoroso entre ACM Neto (48,8%) e o governador Jerônimo Rodrigues (47,5%) na corrida pelo Palácio de Ondina.

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A bancada repercute a comemoração dos aliados da oposição com o resultado e as apostas do núcleo governista na força do apoio do presidente Lula e no histórico do instituto na reta final das urnas, além dos números para o Senado, com a liderança da chapa petista e as reações de João Roma e Angelo Coronel.

O programa aborda também o ambiente do Congresso Nacional e detalha a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de adiar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera a escala de trabalho 6x1 para o período pós-primeiro turno, impondo uma derrota estratégica aos planos do Palácio do Planalto e passa a limpo a nova crise institucional no Judiciário após acusações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o ministro André Mendonça, envolvendo uma suposta tentativa de interferência no comando da Polícia Federal.