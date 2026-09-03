AtlasIntel/A TARDE aponta empate entre ACM Neto e Jerônimo na disputa pelo governo da Bahia

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A primeira pesquisa exclusiva AtlasIntel/A TARDE aponta empate técnico entre ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa pelo governo da Bahia nas eleições de outubro.

Segundo o levantamento, que entrevistou 1.804 baianos, via recrutamento digital aleatório, entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, ACM Neto aparece numericamente na frente, com 48.8% da preferência dos eleitores, enquanto Jerônimo tem 47.5%.

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Foto: Túlio Carapiá / Editoria de Arte A TARDE

Dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, ACM Neto e Jerônimo estão empatados. Na sequência, Ronaldo Mansur (Psol) surge com 1.1%, à frente de Aroldo Félix (UP), que tem 0.1%, e de Ariel Capistrano, do Democracia Cristã (DC), que não pontuou.

Foto: Foto: Tulio Carapia | Editoria de Arte A TARDE

Uma parcela de 1.6% dos entrevistados defende o voto branco e nulo, número maior do que aqueles que não sabem (0.9%).

Foto: Divulgação | AtlasIntel/A TARDE

Nos votos válidos, ACM Neto tem 50.0% das intenções de voto no primeiro cenário, enquanto Jerônimo tem 48.7% da preferência dos baianos.

Segundo cenário

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também apresentou um segundo cenário na disputa pelo governo, colocando José Estêvão como candidato do partido Democracia Cristã (DC), no lugar de Ariel Capistrano.

José Estêvão, no entanto, teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral.

No segundo recorte, ACM Neto e Jerônimo aparecem novamente empatados, com o ex-prefeito de Salvador liderando numericamente, com cerca de 49.1%, enquanto o petista tem 47.9%.

Ronaldo Mansur surge em terceiro, com 1.2% das intenções de voto. Já Aroldo Félix e José Estêvão não pontuaram, ficando atrás de votos brancos e nulos (1.6%). Entre os entrevistados, 0.6% não sabem em quem votar.

Foto: Divulgação | AtlasIntel/A TARDE

Nos votos válidos, ACM Neto tem 50.0%, contra 48.7% de Jerônimo, confirmando o empate técnico.

Segundo turno reforça empate entre candidatos

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também simulou um eventual segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, candidatos que aparecem à frente nos cenários de primeiro turno, repetindo 2022.

Na simulação, ACM Neto tem 49.2% das intenções de votos, numericamente à frente, e Jerônimo Rodrigues surge com 48.6%, confirmando novamente a tendência de empate técnico entre os dois candidatos.

Nos votos válidos, ACM Neto tem 50.3%, contra 49.7% de Jerônimo Rodrigues.

Cenário no segundo turno reforça empate técnico - Foto: Divulgação | AtlasIntel/A TARDE

Avaliação de Jerônimo Rodrigues

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também perguntou aos entrevistados sobre a avaliação do governo Jerônimo Rodrigues. Para 44% dos baianos, o governador tem um desempenho bom ou ótimo.

Outros 42%, no entanto, apontam o desempenho como ruim ou péssimo, o que mostra um empate dentro da margem de erro. Outros 14% avaliam como regular.

No mesmo levantamento, o presidente Lula tem uma avaliação positiva de desempenho de 46%. Outros 32% consideram o governo como ruim ou péssimo.

Outros 22% entendem o desempenho de Lula como regular à frente do Planalto.

Entendendo os números

CEO da AtlasIntel, o cientista político Andrei Roman explicou os números do levantamento. Segundo o fundador do instituto, os indicadores de avaliação mostram um cenário aberto entre os dois principais candidatos.

"Pouca gente mudou de lado, poucos eleitores do Jerônimo irão votar no ACM Neto e vice-versa. Ao mesmo tempo, existe uma pressão negativa sobre as chances de reeleição de Jerônimo por conta dos indicadores de aprovação do governo nacional e do governo estadual", destacou.

"A gente vê indicadores de desaprovação entre eleitores do Lula e do Jerônimo. Nos dois casos, eleitores que votaram neles na eleição passada. No caso de Jerônimo, o que é mais negativo é o indicador de ruim e péssimo dos 40%, que mostra uma polarização do eleitor na avaliação de gestão dele", completou Andrei Roman.

Fator Lula pode fazer diferença

Ainda de acordo com Andrei Roman, a entrada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode alterar o tabuleiro eleitoral na Bahia, beneficiando Jerônimo.

"O que pode fazer a diferença para reverter esse quadro é a entrada de Lula na corrida, que tem um percentual de eleitores lulistas que declara voto no ACM, que se mudar de ideia, pode acontecer uma corrida eleitoral acirrada", explicou o CEO da AtlasIntel, que reforçou seu entendimento.

"O poder de Lula de orientar o voto é maior que o de ACM Neto para orientar [...] Essa nacionalização das preferências acaba favorecendo Jerônimo na corrida eleitoral para governador", pontuou.

Metodologia Atlas

O levantamento AtlasIntel/A TARDE entrevistou 1.804 pessoas, via recrutamento digital aleatório (RDR), entre os dias 28 de agosto de 2026 e 2 de setembro de 2026. A margem de erro é de ±2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-08891/2026.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) em 2022 e também a vitória de Bruno Reis em Salvador em 2024. No cenário internacional, a Atlas cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.