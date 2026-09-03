ATLASINTEL/A TARDE
AtlasIntel/A TARDE aponta empate entre ACM Neto e Jerônimo na disputa pelo governo da Bahia
Grupo A TARDE divulga primeira pesquisa de intenção de voto
A primeira pesquisa exclusiva AtlasIntel/A TARDE aponta empate técnico entre ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa pelo governo da Bahia nas eleições de outubro.
Segundo o levantamento, que entrevistou 1.804 baianos, via recrutamento digital aleatório, entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, ACM Neto aparece numericamente na frente, com 48.8% da preferência dos eleitores, enquanto Jerônimo tem 47.5%.
Dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, ACM Neto e Jerônimo estão empatados. Na sequência, Ronaldo Mansur (Psol) surge com 1.1%, à frente de Aroldo Félix (UP), que tem 0.1%, e de Ariel Capistrano, do Democracia Cristã (DC), que não pontuou.
Uma parcela de 1.6% dos entrevistados defende o voto branco e nulo, número maior do que aqueles que não sabem (0.9%).
Nos votos válidos, ACM Neto tem 50.0% das intenções de voto no primeiro cenário, enquanto Jerônimo tem 48.7% da preferência dos baianos.
Segundo cenário
A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também apresentou um segundo cenário na disputa pelo governo, colocando José Estêvão como candidato do partido Democracia Cristã (DC), no lugar de Ariel Capistrano.
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José Estêvão, no entanto, teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral.
No segundo recorte, ACM Neto e Jerônimo aparecem novamente empatados, com o ex-prefeito de Salvador liderando numericamente, com cerca de 49.1%, enquanto o petista tem 47.9%.
Ronaldo Mansur surge em terceiro, com 1.2% das intenções de voto. Já Aroldo Félix e José Estêvão não pontuaram, ficando atrás de votos brancos e nulos (1.6%). Entre os entrevistados, 0.6% não sabem em quem votar.
Nos votos válidos, ACM Neto tem 50.0%, contra 48.7% de Jerônimo, confirmando o empate técnico.
Segundo turno reforça empate entre candidatos
A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também simulou um eventual segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, candidatos que aparecem à frente nos cenários de primeiro turno, repetindo 2022.
Na simulação, ACM Neto tem 49.2% das intenções de votos, numericamente à frente, e Jerônimo Rodrigues surge com 48.6%, confirmando novamente a tendência de empate técnico entre os dois candidatos.
Nos votos válidos, ACM Neto tem 50.3%, contra 49.7% de Jerônimo Rodrigues.
Avaliação de Jerônimo Rodrigues
A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também perguntou aos entrevistados sobre a avaliação do governo Jerônimo Rodrigues. Para 44% dos baianos, o governador tem um desempenho bom ou ótimo.
Outros 42%, no entanto, apontam o desempenho como ruim ou péssimo, o que mostra um empate dentro da margem de erro. Outros 14% avaliam como regular.
No mesmo levantamento, o presidente Lula tem uma avaliação positiva de desempenho de 46%. Outros 32% consideram o governo como ruim ou péssimo.
Outros 22% entendem o desempenho de Lula como regular à frente do Planalto.
Entendendo os números
CEO da AtlasIntel, o cientista político Andrei Roman explicou os números do levantamento. Segundo o fundador do instituto, os indicadores de avaliação mostram um cenário aberto entre os dois principais candidatos.
"Pouca gente mudou de lado, poucos eleitores do Jerônimo irão votar no ACM Neto e vice-versa. Ao mesmo tempo, existe uma pressão negativa sobre as chances de reeleição de Jerônimo por conta dos indicadores de aprovação do governo nacional e do governo estadual", destacou.
"A gente vê indicadores de desaprovação entre eleitores do Lula e do Jerônimo. Nos dois casos, eleitores que votaram neles na eleição passada. No caso de Jerônimo, o que é mais negativo é o indicador de ruim e péssimo dos 40%, que mostra uma polarização do eleitor na avaliação de gestão dele", completou Andrei Roman.
Fator Lula pode fazer diferença
Ainda de acordo com Andrei Roman, a entrada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode alterar o tabuleiro eleitoral na Bahia, beneficiando Jerônimo.
"O que pode fazer a diferença para reverter esse quadro é a entrada de Lula na corrida, que tem um percentual de eleitores lulistas que declara voto no ACM, que se mudar de ideia, pode acontecer uma corrida eleitoral acirrada", explicou o CEO da AtlasIntel, que reforçou seu entendimento.
"O poder de Lula de orientar o voto é maior que o de ACM Neto para orientar [...] Essa nacionalização das preferências acaba favorecendo Jerônimo na corrida eleitoral para governador", pontuou.
Metodologia Atlas
O levantamento AtlasIntel/A TARDE entrevistou 1.804 pessoas, via recrutamento digital aleatório (RDR), entre os dias 28 de agosto de 2026 e 2 de setembro de 2026. A margem de erro é de ±2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-08891/2026.
AtlasIntel/A TARDE
O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) em 2022 e também a vitória de Bruno Reis em Salvador em 2024. No cenário internacional, a Atlas cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.