ACM Neto defende aeroportos em Barreiras e LEM para criar hub

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O candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil), defendeu, na terça-feira, 1º, a criação de um hub aeroportuário no oeste do estado, com operações comerciais nos aeroportos de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

A proposta foi apresentada durante reunião na sede da Cooperfarms (Cooperativa dos Produtores Rurais da Bahia), em Luís Eduardo Magalhães, onde ele cumpriu agenda.

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Terminais podem operar de maneira complementar

Segundo Neto, os dois aeroportos podem operar de maneira complementar, ampliando a conexão da região com outras áreas da Bahia e com importantes centros econômicos do país. Barreiras funcionaria como ponto de apoio para voos regionais, enquanto Luís Eduardo Magalhães poderia concentrar rotas para Brasília e São Paulo.

“É possível que Barreiras e Luís Eduardo Magalhães tenham aeroportos comerciais. Luís Eduardo pode e precisa ter rotas, principalmente para Brasília e São Paulo. Poderíamos criar um hub aeroportuário no oeste, conciliando e combinando as operações das duas cidades”, afirmou.

Integração logística do oeste

Durante a reunião, o candidato ressaltou que a expansão da infraestrutura aeroportuária deve fazer parte de um projeto mais amplo de integração logística do oeste, envolvendo rodovias, ferrovias e portos.

ACM Neto também afirmou que a Bahia precisa conectar o oeste a outras regiões produtoras, como o Vale do São Francisco, a Chapada Diamantina e Irecê.

Industrialização e geração de empregos

Para Neto, a melhoria da infraestrutura é indispensável para estimular a industrialização do oeste e permitir que a região avance além da produção primária, com a instalação de agroindústrias e a geração de novos empregos.

“Temos no oeste da Bahia uma das maiores fronteiras agrícolas do Brasil. Não podemos ficar apenas na produção primária, que é muito importante. Precisamos também atrair agroindústrias, ampliando a geração de empregos e impulsionando o crescimento econômico do oeste e de toda a Bahia”, concluiu.

Participaram do encontro o prefeito de Barreiras, Otoniel Teixeira (União Brasil); o ex-prefeito do município e candidato a deputado federal Zito Barbosa (União Brasil); o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP); o senador e candidato à reeleição Angelo Coronel (Republicanos); o ex-ministro e candidato ao Senado João Roma (PL); além de candidatos a deputado e dirigentes de entidades ligadas à agropecuária.