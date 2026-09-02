Petistas miram Feira de Santana e apostam em virada de Jerônimo

Integrantes da campanha do governador Jerônimo Rodrigues (PT) acreditam em uma vitória do petista em Feira de Santana nas eleições de outubro, diferente de 2022. A informação foi obtida pelo portal A TARDE em conversas reservadas com membros da legenda na cidade.

A ‘Princesinha’, como é conhecida, também é a ‘entrada’ para a conquista de votos no chamado ‘Portal do Sertão’, se tornando uma cidade estratégica para a vitória em um dos principais territórios de identidade da Bahia no pleito que ocorrerá no primeiro domingo do próximo mês.

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O portal A TARDE conversou com integrantes das campanhas de Jerônimo Rodrigues e ACM Neto (União Brasil) sobre as expectativas de desempenho dentro da cidade.

Petistas apostam em ‘virada’ de Jerônimo em Feira de Santana

Aliados de Jerônimo e figuras de peso em sua campanha em Feira de Santana, como os militantes do PT na cidade, por exemplo, acreditam em um cenário diferente da eleição de 2022, quando o petista foi derrotado no município.

Agora, de acordo com as fontes consultadas pelo portal A TARDE, Jerônimo, que tem uma vida construída em Feira, onde leciona na Universidade Estadual da Bahia (Uneb), tem um ‘cardápio’ de entregas para os feirenses, o que pode impactar na sua votação, superando os 142.490 obtidos no segundo turno de 2022.

Por conta da mobilização para mudar o cenário em Feira, a campanha petista anunciou, nos últimos dias, um ato com Jerônimo, Rui Costa e Jaques Wagner, reforçando ainda a casadinha petista para governo e Senado.

Fator Zé Ronaldo fortalece oposição

José Ronaldo, ou Zé Ronaldo (União Brasil), para os feirenses apaixonados pelo prefeito, é a grande aposta da oposição, liderada por ACM Neto (União Brasil), para o resultado do pleito estadual em Feira de Santana.

No seu quinto mandato à frente da cidade, o gestor, que goza de alta popularidade, é o principal cabo eleitoral para garantir uma nova vitória a Neto na ‘Princesinha do Sertão’.

Ao contrário de 2022, quando optou por uma campanha tímida para o aliado, fruto de desentendimentos na formação da chapa majoritária, Zé Ronaldo tem se empenhado em eleger Neto, tentando também romper as barreiras dos municípios vizinhos, exercendo sua influência.

Nos últimos dois anos, Zé Ronaldo foi objeto de cobiça por parte do bloco governista, chegando a fazer acenos que iam além da boa relação institucional construída com Jerônimo Rodrigues.

O prefeito, entretanto, optou por se manter dentro do grupo político do qual sempre fez parte.

Zé Ronaldo durante campanha ao governo, em 2018 - Foto: Divulgação

A força de Zé Ronaldo em Feira é exemplificada na sua própria candidatura ao governo da Bahia, em 2018. Na ocasião, o então ex-prefeito, que renunciou no meio do quarto mandato para tentar o Palácio de Ondina, teve um desempenho fraco em todo o estado, sofrendo uma dura derrota para Rui.

Em Feira, no entanto, Zé Ronaldo obteve a maior votação de um candidato ao governo na cidade no século XXI, sendo escolhido por 147.930 (51.25%).

Resultado das eleições para governador em Feira de Santana em 2022

ACM Neto obteve 204.662 votos em Feira de Santana no segundo turno das eleições para governador, em 2022, contra 142.490 de Jerônimo, que acabou sendo eleito para o mandato de quatro anos.

ACM Neto (União Brasil) - 204.662 votos (58.95%)

Jerônimo Rodrigues (PT) - 142.490 (41.05%)

Histórico equilibrado em Feira de Santana

As seis eleições estaduais que ocorreram no século XXI mostram um cenário de equilíbrio entre petistas e carlistas (além dos candidatos pós-carlismo), com três vitórias para cada lado.

O portal A TARDE fez um levantamento nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a fim de entender os resultados e a polarização política entre os dois grupos em Feira, que não se refletiu nas disputas municipais.

Em 2026, o PT tenta quebrar um ‘tabu’ de 12 anos sem vitórias na eleição estadual no segundo maior colégio eleitoral da Bahia. O recorte mostra que o único candidato dos dois lados a vencer mais uma vez na cidade foi Jaques Wagner (PT), vitorioso em 2006 e 2010.

Dos três embates entre Wagner e Paulo Souto, entre 2002 e 2010, o petista saiu como o mais em dois, nas duas eleições em que foi eleito e reeleito.

Paulo Souto, por sua vez, foi o mais votado em Feira em 2002, quando venceu para seu segundo mandato, com 50.26%. É do ex-governador carlista também o pior desempenho de um candidato do grupo no município no século XXI, quando alcançou apenas 70.233 votos (26.73%) entre os feirenses, em 2010.

ACM Neto recordista de votos em Feira de Santana

Os 204.662 votos obtidos no segundo turno da eleição estadual de 2022 fazem de ACM Neto o candidato mais votado na disputa para governador da história de Feira de Santana.

ACM Neto é recordista de votos para o governo em Feira de Santana - Foto: Divulgação

Entrada para o Portal do Sertão

Além de segundo maior colégio eleitoral da Bahia, Feira de Santana também é estratégica pela influência que exerce nos municípios que lhe rodeiam dentro do chamado ‘Portal do Sertão’, um dos principais territórios de identidade do estado.

Membros das campanhas de Jerônimo e Neto entendem que o resultado em Feira pode refletir nas demais cidades da região, assim como a figura de Zé Ronaldo.

A aposta, porém, vai na contramão do que foi visto nas urnas em 2022, por exemplo, quando houve um domínio de Jerônimo no território, apesar da derrota em Feira.

Domínio de Jerônimo Rodrigues no Portal do Sertão

A derrota na Princesinha do Sertão, cidade em que fez morada em grande parte da sua vida, não afetou o desempenho de Jerônimo Rodrigues no Portal do Sertão em 2022.

Segundo dados levantados pelo portal A TARDE, em consultas no TSE, Jerônimo venceu em 17 dos 18 municípios do território no segundo turno. A exceção é justamente Feira de Santana.

Um dos fatores que pode explicar a alta do petista é a ‘decepção’ de prefeitos da região com a saída de Zé Ronaldo, antes dado como certa na chapa de oposição, do posto de vice.

O ‘corpo mole’ por parte desses prefeitos resultou no domínio absoluto de Jerônimo nas cidades do bloco de identidade.

O melhor desempenho do petista se deu em Santo Estêvão, onde obteve 18.254 no segundo turno, enquanto o resultado mais apertado aconteceu em Conceição do Jacuípe, com uma votação de 10.586 contra 10.370 de Neto, uma diferença de apenas 216 votos.

Resultado do 2º turno no Portal do Sertão (exceto Feira de Santana)

Água Fria

Jerônimo 6.280 (69.69%)

ACM Neto 2.731 (30.31%)

Amélia Rodrigues

Jerônimo Rodrigues 8.085 (54%)

ACM Neto 6.886 (46%)

Anguera

Jerônimo 5.246 (73.91%)

ACM Neto 1.852 (26.09%)

Antônio Cardoso

Jerônimo Rodrigues 6.811 (74.04%)

ACM Neto 2.388 (25.96%)

Conceição da Feira

Jerônimo Rodrigues 8.093 (59.58%)

ACM Neto 5.490 (40.42%)

Conceição do Jacuípe

Jerônimo Rodrigues 10.586 (50.52%)

ACM Neto 10.370 (49.48%)

Coração de Maria

Jerônimo Rodrigues 10.677 (63.18%)

ACM Neto 6.222 (36.82%)

Ipecaetá

Jerônimo Rodrigues 7.530 (69.63%)

ACM Neto 3.284 (30.37%)

Irará

Jerônimo Rodrigues 10.896 (58.50%)

ACM Neto 7.731 (41.50%)

Santa Bárbara

Jerônimo Rodrigues 10.286 (67.40%)

ACM Neto 4.976 (32.60%)

Santanópolis

Jerônimo Rodrigues 4.394 (64.66%)

ACM Neto 2.402 (35.34%)

Santo Estêvão

Jerônimo Rodrigues 18.254 (61.48%)

ACM Neto 11.439 (38.52%)

São Gonçalo dos Campos

Jerônimo Rodrigues 12.686 (54.20%)

ACM Neto 10.721 (45.80%)

Serra Preta (integrantes recentes do consórcio)

Jerônimo Rodrigues 8.293 (65.06%)

ACM Neto 4.453 (34.94%)

Tanquinho

Jerônimo Rodrigues 3.935 (66.76%)

ACM Neto 1.959 (33.24%)

Teodoro Sampaio

Jerônimo Rodrigues 3.720 (71.62%)

ACM Neto 1.474 (28.38%)

Terra Nova

Jerônimo Rodrigues 4.165 (54.14%)

ACM Neto 3.528 (45.86%)

Foto: Divulgação

Petistas montam caminhada com Jerônimo em Feira

Como parte da estratégia para avançar em Feira de Santana, a campanha de Jerônimo Rodrigues confirmou uma caminhada com o governador na cidade.

O ato, que também contará com Rui Costa e Jaques Wagner, candidatos ao Senado na chapa petista, acontecerá na quinta-feira, 3, no bairro Feira IX. As informações foram confirmadas pelo petista Felipe Freitas, secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos.

“Acabamos de reunir a coordenação-geral da campanha de Jerônimo e Lula e temos uma grande notícia: no dia 03 de setembro, próxima quinta-feira, nosso governador Jerônimo Rodrigues estará em Feira de Santana para uma grande caminhada no bairro Feira IX! Feira toda vai descer”, escreveu Felipe Freitas, em uma publicação no X, antigo Twitter.