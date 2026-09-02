A TARDE Eleições detalha impactos do caso Master no STF e reviravoltas sobre Binho Galinha

Os bastidores da crise institucional em Brasília provocada pelas revelações do chamado "caso Master" e os desdobramentos políticos e jurídicos na Bahia são os destaques da edição do programa A TARDE Eleições desta quarta-feira, 2.

Apresentado pelos jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, a atração conta com a participação do repórter Cássio Moreira e vai ao ar às 15h.

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O programa analisa a reação do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional em relação ao ministro Alexandre de Moraes e repercute o posicionamento do ministro Edson Fachin, a decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre os pedidos de impeachment e o risco de paralisia em votações estratégicas, como a PEC da escala 6x1.

No cenário regional, será aborda a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), que concedeu habeas corpus e revogou uma das prisões preventivas do deputado estadual Binho Galinha — lembrando que o parlamentar segue detido em virtude de outra condenação da Operação El Patrón.

O programa também tratará do recorte da nova pesquisa AtlasIntel sobre o "segundo voto" dos eleitores à Presidência da República, levantamento em que o ex-governador mineiro Romeu Zema desponta como o nome mais citado caso as primeiras opções deixem o pleito.

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