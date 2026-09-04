Jerônimo dá largada aos 30 dias para as eleições com caminhada marcada pela força das mulheres em Salvador

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, realizou, nesta sexta-feira, 4, uma grande caminhada no bairro de Pau da Lima, em Salvador. O ato marcou o início da contagem regressiva de 30 dias para as eleições e reuniu apoiadores e moradores da região.

“Pau da Lima está recebendo hoje a festa da vitória de Lula, Jero, Wagner e Rui. Iniciando a contagem regressiva para, daqui a um mês, 4 de outubro, chegarmos com toda força às urnas”, afirmou Jerônimo durante o ato. Para o governador, esse é o momento de intensificar ainda mais a mobilização para a reta final da campanha.

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Jerônimo esteve ao lado dos candidatos ao Senado, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), e do vice-governador Geraldo Júnior (MDB).

Mulheres presentes

A presença feminina ganhou destaque durante o percurso. Lideranças mulheres e apoiadoras acompanharam de perto Jerônimo e os demais candidatos ao som de tambores, formando um cortejo nas ruas de Pau da Lima.

Em um dos momentos da caminhada, elas entregaram a Jerônimo uma bandeira com uma mensagem de combate ao feminicídio. O governador recebeu o símbolo, ergueu a bandeira e a exibiu para a multidão.

A participação expressiva das mulheres na caminhada ocorre um dia após a divulgação de dados da AtlasIntel que apontam vantagem do governador nesse segmento. No primeiro turno, Jerônimo aparece com 53,1% das intenções de voto entre as mulheres, contra 43% de ACM Neto.

A presença feminina em apoio a Jerônimo contrasta com as críticas recebidas pelo ex-prefeito de Salvador após uma caminhada, na semana passada, com a presença de mulheres nuas, o que gerou forte repercussão negativa.

A mobilização em Salvador abre uma agenda intensa do time de Lula na Bahia nesta sexta-feira. Ainda hoje, o grupo passa por Uruçuca, com uma carreata, segue para Itabuna, onde realiza uma caminhada, e encerra o dia em Itapetinga, às 18h, com um grande comício. A programação dá o tom dos próximos 30 dias: pé na estrada, presença nas ruas e mobilização em toda a Bahia.