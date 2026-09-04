Em Capim Grosso, ACM Neto promete retomar territórios do crime

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), defendeu a retomada de territórios dominados pelos criminosos no estado, após relatos de traficantes ligados a uma facção supostamente terem invadido a cidade de Gandu, no baixo-sul.

Ao comentar o vídeo, o postulante ao Palácio de Ondina afirmou qual a postura que pretende adotar no combate ao crime organizado. "Aqui são traficantes que chegaram em Gandu e simplesmente estão tocando o terror, ocupando o território e se achando os donos do pedaço", disse durante agenda em Capim Grosso, norte da Bahia.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O candidato contou ainda que, se eleito, pretende atuar com mais rigor na segurança pública. “Eu quero ser governador para agir com o pulso firme, para tomar as providências que precisam ser tomadas”, acrescentou.

Caminhada em Capim Grosso

Na quinta-feira, 3, ACM Neto participou de uma carreata em Capim Grosso. A mobilização começou no Contorno de Jacobina, ponto de concentração da carreata, e avançou pela Avenida Antônio Carlos Magalhães, uma das principais vias do município. De lá, o percurso seguiu por diferentes ruas da cidade, acompanhado por apoiadores e lideranças políticas da região.

Ao lado de ACM Neto, participaram da carreata o candidato ao Senado, João Roma (PL), os deputados estaduais Júnior Nascimento (União Brasil) e Robinho (União Brasil) — este último foi candidato a deputado federal.

Sentimento de mudança também no interior da Bahia

Durante o ato, Neto ressaltou a dimensão da mobilização e associou a recepção encontrada em Capim Grosso ao sentimento de mudança que tem percebido durante a campanha pelo interior da Bahia.

“É uma energia que emociona e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Ver milhares de pessoas nas ruas de Capim Grosso, acompanhando a nossa carreata e demonstrando tanta confiança, mostra a força desse sentimento de mudança que está crescendo em toda a Bahia”, afirmou ACM Neto.