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ATO POLÍTICO

Jerônimo mostra força no interior com caminhada em Feira de Santana

Governador e candidato à reeleição encheu as ruas da maior cidade do interior baiano

Redação
Por Redação
Jerônimo fez caminhada em Feira de Santana.
Jerônimo fez caminhada em Feira de Santana. - Foto: Luis Capellão
Eleições 2026

O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues percorreu, nesta quinta-feira, 3, às ruas do bairro Feira IX, em Feira de Santana, ao lado de lideranças políticas e da militância.

A caminhada aconteceu no mesmo dia em que a pesquisa AtlasIntel/A Tarde apontou sua liderança na cidade com 61,3% das intenções de voto, contra 37,1% de ACM Neto.

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O resultado inverte o cenário de 2022, quando o ex-prefeito de Salvador venceu na Feira nos dois turnos. A cidade é administrada por um prefeito aliado de ACM Neto, mas a aprovação de Jerônimo entre os feirenses chega a 61%, segundo o levantamento. A caminhada desta quinta ocorre dias após outro grande ato da campanha no município.

Durante o ato, o governador afirmou que a resposta do interior é resultado direto do trabalho da gestão. "Feira de Santana mostra mais uma vez a força que o interior da Bahia tem. Quando a gente chega aqui e encontra as ruas cheias, as pessoas participando, isso dá ainda mais energia para continuar. É esse contato com o povo que mostra que estamos no caminho certo", afirmou.

Jerônimo percorreu, nesta quinta-feira, 3, às ruas do bairro Feira IX.
Jerônimo percorreu, nesta quinta-feira, 3, às ruas do bairro Feira IX. - Foto: Luis Capellão

O cenário se repete em outros redutos da oposição. Em Barreiras e Vitória da Conquista, onde os prefeitos pedem votos para ACM Neto, a avaliação positiva de Jerônimo supera a metade dos eleitores.

Jerônimo também sinalizou o tom dos próximos dias, com presença nos municípios e apresentação das ações da gestão diretamente à população. “Vamos continuar caminhando pela Bahia, ouvindo as pessoas e mostrando o que foi feito. A nossa campanha é feita com pé no chão, com presença nos municípios e com o compromisso de continuar trabalhando por cada região do nosso estado”, disse.

Maratona pelo estado

Nesta sexta-feira, 4, Jerônimo começa o dia em Pau da Lima, em Salvador, e segue para o sul e o sudoeste, com atividades em Uruçuca, Itabuna e Itapetinga. No sábado, 5, a programação parte de Periperi, no subúrbio de Salvador, e avança pelo Vale do Jiquiriçá, passando por Ubaíra, Santa Inês, Itaquara e Jaguaquara.

No domingo, 6, a campanha chega à região sisaleira, com atos em São Domingos, Santaluz, Queimadas, Cansanção e Monte Santo.

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eleições na Bahia feira de santana Jerônimo Rodrigues

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