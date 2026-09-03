CONSOLIDAÇÃO
Jerônimo intensifica campanha em Feira de Santana de olho em reviravolta
Pesquisa AtlasIntel/A TARDE mostra que aprovação de Jerônimo chega a 61% em Feira
Em busca de consolidar a base e reverter o cenário do último pleito, o governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), cumpre agenda de campanha nesta quinta-feira, 3, às 17h, com uma caminhada pelo conjunto Feira IX, em Feira de Santana.
O ato público vai ser realizado na sequência de uma série de movimentações políticas que vêm reunindo lideranças do grupo governista no município.
A estratégia na "Princesinha do Sertão" — considerada um dos territórios de identidade mais estratégicos da Bahia — reflete o otimismo interno da campanha petista.
De acordo com apuração reservada do portal A TARDE, aliados do governador acreditam em uma vitória na cidade nas urnas de outubro, contrariando o resultado de 2022, quando Jerônimo foi superado por ACM Neto (União Brasil) no município por 204.662 votos a 142.490 no segundo turno.
Cenários locais
O otimismo da base governista é impulsionado por números recentes. A primeira pesquisa exclusiva AtlasIntel/A TARDE, realizada entre 28 de agosto e 2 de setembro com 1.804 eleitores, aponta um empate técnico geral no estado: ACM Neto lidera numericamente com 48,8% das intenções de voto, enquanto Jerônimo registra 47,5%.
No entanto, quando o recorte é aplicado à Feira de Santana, o cenário local mostra ampla vantagem para o atual chefe do Executivo estadual:
- Cenário 1: Jerônimo aparece com 61,3% contra 37,1% de ACM Neto.
- Cenário 2: O petista pontua 60,8% frente a 37,6% do oposicionista.
- Eventual Segundo Turno: Jerônimo registra 61,6% ante 37,1% de Neto.
Conexão com a cidade
Para os aliados, o diferencial desta eleição reside na forte ligação de Jerônimo com a cidade, onde construiu sua trajetória pessoal e profissional como professor da Universidade Estadual da Bahia (Uneb).
A campanha aposta que um "cardápio" de entregas realizadas pelo governo na região terá impacto positivo direto na votação, permitindo superar a marca obtida no pleito anterior.
Fator Zé Ronaldo
Do outro lado, a oposição aposta fichas na força política do prefeito José Ronaldo (União Brasil). No comando da cidade pelo quinto mandato e com alta popularidade, Zé Ronaldo atua como o principal cabo eleitoral de ACM Neto na região.
A força do prefeito em seu reduto eleitoral é histórica: em 2018, mesmo sofrendo uma derrota estadual para Rui Costa, Zé Ronaldo obteve em Feira de Santana a maior votação para o governo do estado registrada no século XXI no município, alcançando 147.930 votos (51,25%).