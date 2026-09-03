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AtlasIntel/A TARDE: Jerônimo Rodrigues lidera entre mulheres e no interior

Pesquisa traz recorte sobre cenário eleitoral na Bahia

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Jerônimo Rodrigues mostra força em setores específicos
Jerônimo Rodrigues mostra força em setores específicos - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE
Eleições 2026

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra o governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, com vantagem na preferência do eleitor baiano em setores específicos.

O levantamento, que aponta um empate técnico entre Jerônimo e ACM Neto (União Brasil), revela que o petista é o postulante preferido entre os jovens de 25 anos a 34 anos, com 50.7% das intenções de voto, contra 45% do ex-prefeito de Salvador, no cenário do primeiro turno. No segundo turno, o desempenho se repete, com 50.7% contra 45.4%.

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Entre os mais velhos, com mais de 60 anos, Jerônimo Rodrigues apresenta seu melhor desempenho em faixas etárias: o petista vence com 55.5%, contra 42,7% de ACM Neto. O governador tem 55.6% no segundo turno na mesma faixa, contra 42.8%.

Jerônimo lidera entre as mulheres e mais pobres

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE também mostra Jerônimo como candidato preferido das mulheres, sendo o mais votado no segundo turno, com 54.3%, contra 43% de ACM Neto.

Quando o recorte é feito pela renda familiar, Jerônimo vence com 58.3%, enquanto ACM Neto tem 41.4%, quadro que se repete no primeiro e segundo turno.

Vantagem de Jerônimo Rodrigues no interior

Jerônimo Rodrigues também aparece como o candidato de preferência nas regiões do interior da Bahia. O governador lidera o bloco de municípios encabeçado por Feira de Santana, com 61.3% no primeiro turno e 61.6%.

Na região Barreiras + Guanambi + Vitória da Conquista, o petista tem 52.6% no primeiro turno, número que se repete no segundo turno. A liderança se consolida também em Juazeiro + Paulo Afonso + Irecê, com 48.8% no primeiro turno e 48.9% no segundo turno.

Metodologia

O levantamento AtlasIntel/A TARDE entrevistou 1.804 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 28 de agosto de 2026 e 2 de setembro de 2026. A margem de erro é de ±2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07739/2026.

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Atlas Intel eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues

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