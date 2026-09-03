Cientista político aponta Lula e voto cruzado como decisivos para Neto e Jerônimo

O professor e cientista político Cláudio André de Souza afirmou nesta quinta-feira, 3, que a primeira pesquisa AtlasIntel/A TARDE, que mostra empate técnico entre ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa pelo governo da Bahia, revela o que chamou de “equilíbrio político” no estado.

Conforme o levantamento, Neto aparece com 48,8% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Jerônimo tem 47,5%.

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Em entrevista ao portal A TARDE, o especialista afirmou que a disputa pelo Palácio de Ondina nas eleições de 2026 já se mostra acirrada e destacou que a força política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, ainda pode pesar no resultado das urnas.

“O resultado aponta para um grande equilíbrio político na Bahia. Nós temos uma eleição muito acirrada e o que vai pesar é o protagonismo do presidente Lula, buscando exatamente criar um alinhamento entre a eleição presidencial e a estadual”, afirmou.

Apesar de Lula ser o principal cabo eleitoral de Jerônimo, Cláudio André alertou para o crescimento do voto cruzado na Bahia, em que eleitores lulistas escolhem votar em Lula para presidente e em ACM Neto para governador.

“Temos 26% do eleitorado considerado lulista caminhando com a escolha de decisão de voto em ACM Neto. Isso é uma movimentação muito mais presente nas grandes cidades, mas é um ponto que merece atenção”, analisou o cientista.

Ponto de virada

Para Cláudio André, se quiser avançar na disputa pela reeleição, Jerônimo precisa aproveitar a tendência de melhora na avaliação do governo estadual e transformá-la em intenção de voto, somando esse movimento ao capital eleitoral de Lula.

“Há uma tendência, neste momento, de termos uma melhora na avaliação do governo. Isso pode dar a Jerônimo uma vantagem no sentido de como ele pode aproveitar isso para conseguir reverter isso em intenção de voto. É um cenário importante.”

Segundo a pesquisa, a gestão de Jerônimo é aprovada por 48% dos eleitores na Bahia, enquanto 46% desaprovam a administração estadual.

Metodologia

A pesquisa entrevistou 1.804 pessoas por meio de recrutamento digital, entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07739/2026.

