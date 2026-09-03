PESQUISA PRESIDENCIAL
AtlasIntel/A TARDE: Lula abre 30 pontos de vantagem sobre Flávio na Bahia
Candidato pelo PT soma 55,7% dos votos válidos, enquanto o bolsonarista tem 25,7%
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto da Bahia na disputa pelo Palácio do Planalto. De acordo com a pesquisa exclusiva AtlasIntel/A TARDE, o petista somou 55,7% dos votos válidos, enquanto o seu principal opositor, senador Flávio Bolsonaro (PL), tem 25,7%, representando uma vantagem de 30 pontos percentuais ao candidato à reeleição. A pesquisa foi divulgada com exclusividade nesta quinta-feira, 3.
O escritor Augusto Cury (Avante) está na terceira colocação com 7,9%, na frente de Ronaldo Caiado (PSD), que registrou 5,7%, e Renan Santos (Missão), com 4,2%.
Cenário geral
Considerando todos os votos declarados à pesquisa da AtlasIntel/A TARDE, o presidente Lula ainda mantém vantagem confortável sobre Flávio Bolsonaro. O candidato à reeleição foi escolhido por 52,8% dos entrevistados e o bolsonarista por 24,4%.
Os nomes da terceira via mantiveram pontuação parecida, com Cury somando 7,5%, Caiado com 5,5% e Renan Santos chegando aos 4%. Apenas 0,8% declaram voto branco ou nulo e 4,3% não souberam responder.
Segundo turno
Em um eventual segundo turno, Lula possui ampla vantagem, de ao menos 26.4 pontos percentuais, sobre todos os candidatos testados pela pesquisa considerando os votos válidos. A maior diferença é no confronto contra Renan Santos, com o presidente superando o candidato do Missão em 40,4 p.p.
Confira o cenário com votos válidos:
Levando em consideração os votos gerais, a vantagem de Lula entre os demais candidatos varia entre 23.8 e 32.2 pontos percentuais. No embate direto com Flávio, o petista possui 58,1% e o candidato bolsonarista soma 29%. Neste recorte, 12,9% afirmaram votos brancos, nulos ou não souberam responder.
Veja o cenário geral:
Metodologia
O levantamento AtlasIntel/A TARDE entrevistou 1.804 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 28 de agosto de 2026 e 2 de setembro de 2026. A margem de erro é de ±2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07739/2026.
AtlasIntel/A TARDE
O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) em 2022 e também a vitória de Bruno Reis em Salvador em 2024. No cenário internacional, a Atlas cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.