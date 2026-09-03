AtlasIntel/A TARDE: Lula abre 30 pontos de vantagem sobre Flávio na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto da Bahia na disputa pelo Palácio do Planalto. De acordo com a pesquisa exclusiva AtlasIntel/A TARDE, o petista somou 55,7% dos votos válidos, enquanto o seu principal opositor, senador Flávio Bolsonaro (PL), tem 25,7%, representando uma vantagem de 30 pontos percentuais ao candidato à reeleição. A pesquisa foi divulgada com exclusividade nesta quinta-feira, 3.

O escritor Augusto Cury (Avante) está na terceira colocação com 7,9%, na frente de Ronaldo Caiado (PSD), que registrou 5,7%, e Renan Santos (Missão), com 4,2%.

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Cenário de votos válidos na disputa presidencial - Foto: AtlasIntel/A TARDE

Cenário geral

Considerando todos os votos declarados à pesquisa da AtlasIntel/A TARDE, o presidente Lula ainda mantém vantagem confortável sobre Flávio Bolsonaro. O candidato à reeleição foi escolhido por 52,8% dos entrevistados e o bolsonarista por 24,4%.

Foto: Tulio Carapiá / Editoria de Arte A TARDE

Os nomes da terceira via mantiveram pontuação parecida, com Cury somando 7,5%, Caiado com 5,5% e Renan Santos chegando aos 4%. Apenas 0,8% declaram voto branco ou nulo e 4,3% não souberam responder.

Cenário geral válidos na disputa presidencial - Foto: AtlasIntel/A TARDE

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Lula possui ampla vantagem, de ao menos 26.4 pontos percentuais, sobre todos os candidatos testados pela pesquisa considerando os votos válidos. A maior diferença é no confronto contra Renan Santos, com o presidente superando o candidato do Missão em 40,4 p.p.

Confira o cenário com votos válidos:

Cenário de votos válidos do segundo turno - Foto: AtlasIntel/A TARDE

Levando em consideração os votos gerais, a vantagem de Lula entre os demais candidatos varia entre 23.8 e 32.2 pontos percentuais. No embate direto com Flávio, o petista possui 58,1% e o candidato bolsonarista soma 29%. Neste recorte, 12,9% afirmaram votos brancos, nulos ou não souberam responder.

Veja o cenário geral:

Cenário geral do segundo turno - Foto: AtlasIntel/A TARDE

Metodologia

O levantamento AtlasIntel/A TARDE entrevistou 1.804 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 28 de agosto de 2026 e 2 de setembro de 2026. A margem de erro é de ±2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07739/2026.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) em 2022 e também a vitória de Bruno Reis em Salvador em 2024. No cenário internacional, a Atlas cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.