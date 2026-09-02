Candidato ao Senado fica zerado e vê nomes do partido receberem R$ 2 milhões

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O senador e candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos-BA), ficou de fora da partilha de doações feita pelo seu partido entre aqueles que vão disputar algum cargo eletivo no mês de outubro.

Segundo informações da plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo menos até agora, o membro da Casa Alta só recebeu uma doação no valor de R$ 100 mil, feita por ele mesmo.

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Perfil de Angelo Coronel na plataforma DivulgaCand, do TSE - Foto: Reprodução/TSE

Contraste com outros correligionários

A situação pela qual passa Angelo Coronel difere da vivida por outros nomes fortes da sigla que já receberam doações de campanha.

Até mesmo um de seus filhos teve acesso a recursos: Diego Coronel, deputado federal e candidato à reeleição, recebeu R$ 2 milhões do diretório nacional do Republicanos.

Por outro lado, o deputado estadual e também postulante à recondução na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Angelo Coronel Filho, não teve qualquer doação à sua campanha, também conforme a plataforma DivulgaCand.

A comparação também chama atenção pelo Republicanos já ter efetuado doações a candidatos a deputado estadual com potencial de eleição no pleito do dia 4 de outubro:

Léo Prates : R$ 2 milhões;

: Márcio Marinho : R$ 650 mil (R$ 350 da direção estadual e R$ 300 da direção nacional);

: (R$ 350 da direção estadual e R$ 300 da direção nacional); Marcelo Nilo : R$ 2 milhões ;

: ; Rogéria Santos : R$ 2.008.001 (R$ 1.800.000 da direção nacional, R$ 200 mil da direção estadual, R$ 8 mil dela mesma).

Desvantagem sobre outros candidatos

Quando o comparativo é feito com outros fortes candidatos ao Senado Federal, a diferença também fica evidente.

O também senador e candidato à reeleição, Jaques Wagner (PT-BA), recebeu R$ 3.251.320,93 em doações:

Direção Nacional do PT: R$ 2.668.320,93;

Edvaldo Brito: R$ 533 mil;

Direção Estadual do PT: R$ 50 mil.

A campanha de Rui Costa (PT), até agora, teve acesso ao montante de R$ 2.718.320,93:

Direção Nacional do PT: R$ 2.668.320,93;

Direção Estadual do PT: R$ 50 mil.

Além destes, o parceiro de chapa de Angelo Coronel, João Roma (PL), recebeu uma doação de R$ 4,5 milhões por parte do Diretório Nacional do partido.