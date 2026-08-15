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COBRANÇA

Coronel pede mudança no pacto federativo: “Prefeitos viraram pedintes"

Senador se classifica como um”municipalista raiz”, que entende os problemas das cidades

Anderson Ramos
Por
Coronel foi o quinto candidato ao Senado a participar da série de entrevistas promovida pelo Grupo A TARDE.
Coronel foi o quinto candidato ao Senado a participar da série de entrevistas promovida pelo Grupo A TARDE. - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O senador Angelo Coronel (Republicanos) reforçou sua defesa aos municípios e voltou a cobrar mudanças no modelo do pacto federativo vigente no Brasil, durante sabatina ao Grupo A TARDE.

Coronel se classifica como um”municipalista raiz”, que foi prefeito e conhece os problemas enfrentados pelos gestores das cidades. Ele avalia que a parte da arrecadação que é destinada aos municípios não é o suficiente para cobrir despesas básicas.

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“Quando os prefeitos vão em Marcha para Brasília, vão atrás de mais recursos para tocar esses programas. Na verdade os prefeitos viram pedintes e nós temos que fazer um novo pacto federativo para redistribuir esse bolo arrecadatório para que os municípios fiquem com a maior fatia. Esse pacto federativo é sempre debatido, mas na “hora H” o poder do governo veta a redistribuição do bolo arrecadatório”, criticou o candidato à reeleição ao Senado.

Sabatina A TARDE

Angelo Coronel foi o quinto candidato ao Senado a participar da série de entrevistas promovida pelo Grupo A TARDE. A sabatina foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. O encontro também contou com a participação dos jornalistas de Política do portal A TARDE, Cássio Moreira e Leo Almeida.

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As sabatinas com os candidatos ao Senado seguem ocorrendo diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho. Confira a data da próxima entrevista:

  • 17/8 (segunda-feira): Rui Costa (PT)

Na mesma semana, o Grupo A TARDE também realizará sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia, sempre a partir das 10h:

  • 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
  • 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
  • 20/8 (quinta-feira): ACM Neto
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Angelo Coronel pacto federativo sabatina

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