AtlasIntel/A TARDE: Aliados reagem a números de Lula e Jerônimo na Bahia

A base de apoio ao presidente Lula (PT) e ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia reagiu à pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada nesta quinta-feira, 3, em que Lula aparece 30 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), e Jerônimo está tecnicamente empatado com ACM Neto (União) na disputa pelo Palácio de Ondina.

Na corrida ao Planalto, o petista somou 55,7% dos votos válidos, enquanto o seu principal opositor, senador Flávio Bolsonaro (PL), tem 25,7%. O escritor Augusto Cury (Avante) está na terceira colocação com 7,9%, na frente de Ronaldo Caiado (PSD), que registrou 5,7%, e Renan Santos (Missão), com 4,2%.

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Números na Bahia

Já na Bahia, a pesquisa apontou empate técnico entre os dois principais candidatos. Segundo o levantamento, que entrevistou 1.804 baianos, via recrutamento digital aleatório, entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, ACM Neto aparece numericamente na frente, com 48,8% da preferência dos eleitores, enquanto Jerônimo tem 47,5%.

Dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, ACM Neto e Jerônimo estão empatados. Na sequência, Ronaldo Mansur (Psol) surge com 1,1%, à frente de Aroldo Félix (UP), que tem 0,1%, e de Ariel Capistrano, do Democracia Cristã (DC), que não pontuou.

Carinho e confiança

Para a líder da bancada baiana na Câmara dos Deputados, Lídice da Mata (PSB-BA), o resultado de Lula na pesquisa representa "o carinho e a confiança" que a Bahia tem no trabalho tanto de Lula quanto no de Jerônimo Rodrigues.

“Ver o presidente com uma vantagem tão expressiva é um sinal importante do reconhecimento do povo baiano por todas as transformações que essa parceria realizou no estado", disse ela.

"Saber que Jerônimo Rodrigues também aparece forte é a afirmação de que o trabalho dele está no caminho certo e de que ele vencerá o seu adversário. É a Bahia mostrando que valoriza quem trabalha, quem cuida das pessoas e quem acredita no futuro do nosso estado", finalizou a parlamentar.

Fotografia de momento

Em nível estadual, um dos principais nomes do PT na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado estadual Robinson Almeida, apontou que o resultado deve ser interpretado como uma fotografia de um momento específico da campanha, e não como antecipação do resultado eleitoral.

O deputado destacou que pesquisas anteriores chegaram a apresentar Jerônimo em situação muito mais desfavorável, enquanto os levantamentos atuais vêm apontando reiteradamente um cenário de empate técnico.

"Jerônimo conserva uma base muito robusta. Na última eleição, ele apareceria abaixo de dois dígitos. Nesta, as pesquisas sempre sugerem empate técnico. O que isso significa na prática? Que as pesquisas fazem um retrato com um enquadramento muito delimitado, geralmente nos grandes centros. Quando a Bahia profunda se levantar, Jerônimo vai surpreender novamente e ganhar a eleição no primeiro turno", afirmou.

