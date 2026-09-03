Rui Costa e Jaques Wagner celebram resultado da AtlasIntel/A TARDE

O candidato ao Senado, Rui Costa (PT), reagiu aos dados da pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada nas primeiras horas desta quinta-feira, 3. De acordo com o levantamento, o ex-ministro da Casa Civil lidera a corrida com 31,6% das intenções de voto — considerando apenas os votos válidos.

Na segunda colocação aparece Jaques Wagner (PT), com 26,5%. Na sequência, João Roma (PL), 20,4%; Angelo Coronel (Republicanos), 17,9%; e Professora Delliana (PSOL), com 2,6%. Os demais postulantes, somados, têm 1,1% das intenções de voto.

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Ao comentar o resultado, Rui Costa fez um paralelo com a partida entre Bahia e Internacional, pela Série A do Campeonato Brasileiro, vencida pelo tricolor por 3 a 2 — os comandados de Rogério Ceni saíram perdendo por 1 a 0.

"Pesquisa é fotografia do momento. Se fosse feita uma fotografia do jogo quando ele estava 1 a 0 para o Inter, muitos diriam que os visitantes venceriam a partida. No entanto, o jogo acabou com o Bahia vencendo", disse ele em entrevista à Baiana FM.

"Serão várias fotografias até o dia da eleição. Mas a fotografia que vai valer é a do resultado no dia da eleição. Muitas das pesquisas servem como indicador e parâmetro, apesar de que há uma ou duas que me fazem levantar suspeita ética. A partir dessa semana é quando a campanha entra na reta final. Será o momento no qual o eleitor começa a avaliar e tomar decisões definitivas", acrescentou Rui Costa.

Números animam Jaques Wagner

Procurado pelo portal A TARDE, o senador e candidato à reeleição, Jaques Wagner (PT-BA), também comentou a pesquisa realizada pela AtlasIntel e divulgada nas primeiras horas desta quinta-feira, 3. Ao ser questionado se os números do levantamento animavam a base, ele resumiu o sentimento do grupo: "bastante".

AtlasIntel traz também pontuação geral

Na consolidada geral, contando brancos e nulos, o percentual de Rui Costa e Jaques Wagner é, respectivamente, de 28,2% e 23,7%. Por outro lado, João Roma soma 18,3% e Angelo Coronel reduz o percentual para 16%. Dentre os entrevistados, 7,8% afirmaram que votarão branco ou nulo e 2,9% não souberam responder.

Foto: AtlasIntel/A TARDE

Metodologia

O levantamento AtlasIntel/A TARDE entrevistou 1.804 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 28 de agosto de 2026 e 2 de setembro de 2026.

A margem de erro é de ±2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-08891/2026.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) em 2022 e também a vitória de Bruno Reis em Salvador em 2024.

No cenário internacional, a Atlas cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022, nos Estados Unidos em 2020 e na África do Sul em 2024.