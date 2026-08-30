CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia vira sobre o Inter com show de Erick Pulga e sobe na tabela
Esquadrão venceu o Internacional por 3 a 2 na Fonte Nova e chegou aos 40 pontos na Série A
Com show de Erick Pulga, o Esporte Clube Bahia venceu o Internacional por 3 a 2, de virada, na noite deste domingo, 30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Esquadrão subiu na tabela da competição.
Comandado pelo técnico Rogério Ceni, o Bahia chegou aos 40 pontos e ultrapassou o Cruzeiro na classificação, assumindo a 5ª posição. O Esquadrão está agora a apenas dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 da Série A.
O jogo
Apesar da festa azul, vermelha e branca nas arquibancadas e do domínio das ações — ainda que de forma pouco incisiva —, não foi o Bahia quem abriu o placar, mas o Internacional. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Alan Patrick chutou, contou com um desvio na marcação e “matou” o goleiro Ronaldo no lance.
No entanto, a vantagem colorada durou pouco. Sete minutos depois, aos 22 da etapa inicial, o Bahia empatou com um golaço de Erick Pulga. O capitão da equipe, Nico Acevedo, cruzou para a área e encontrou o camisa 16, que acertou um lindo voleio para deixar tudo igual.
A virada veio ainda no primeiro tempo, nos minutos finais antes do intervalo, novamente com Erick Pulga. Em uma bela jogada coletiva, o Bahia conseguiu sair da marcação sob pressão com belo lance de Rodrigo Nestor, encontrando Mingo. O zagueiro lançou para Alejo Véliz, que tocou de calcanhar para Pulga. O atacante conduziu até a entrada da área, finalizou e contou com um desvio da defesa do Internacional para colocar o Esquadrão em vantagem.
O Bahia ainda marcou mais uma vez antes do fim da etapa inicial, desta vez com Erick. Com a característica de pisar na área, o volante aproveitou o rebote do goleiro Matheus Cunha após chute de Kike Olivera e ampliou o placar para o Esquadrão.
Assim como começou o jogo, o Bahia era melhor no começo da segunda etapa, mas quem balançou as redes foi o Internacional. Logo aos 6 minutos, Vitinho descontou o placar após bela jogada de Alan Patrick.
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Próximo jogo
O Bahia volta a campo no próximo sábado, 5, às 16h, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
Bahia x Internacional
O quê: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data: 30 de agosto
Horário: 19h30
Escalações
Bahia: Ronaldo; Luciano Juba, Ramos Mingo, David Duarte e Román Gómez; Acevedo, Erick e Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.
Internacional: Matheus Cunha; Braian Aguirre, Félix Torres, Maripán e Matheus Bahia; Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia; Bernabei, Vitinho e Alan Patrick. Técnico: Paulo Pezzolano.
Arbitragem de Bahia x Internacional
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)