Jean Lucas vê confiança do Bahia crescer após triunfo contra o Vitória

Autor do gol que sacramentou o triunfo sobre o Vitória no último clássico Ba-Vi, Jean Lucas valorizou a conexão com o torcedor do Bahia depois de um período em que os maus resultados atrapalharam a relação entre clube e torcida.

Durante uma ação promocional no Bar do Bahia — localizado no bairro da Pituba, em Salvador —, o meio-campista destacou que o período sem triunfos reduziu a confiança do time, mas destacou a importância da vitória no clássico para retomar o bom momento na temporada.

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"Eu acho que é sempre muito importante a gente ter essa conexão com o torcedor, eu acho que isso estava faltando um pouco por conta dos resultados que não estavam acontecendo. Eu acho que a gente tinha perdido um pouco da confiança, mas ganhar um clássico é muito importante para a gente estar retomando a nossa confiança", disse Jean Lucas.

O meio-campista também destacou que a boa sensação causada pela chegada ao Bahia tem ajudado o desempenho dentro de campo. O clima positivo entre jogadores e funcionários é um fator que ajuda o time a conseguir os resultados.

"Eu me sinto muito à vontade vestindo a camisa do Bahia. Desde o primeiro instante que eu cheguei aqui eu fui muito bem recebido não só pelos jogadores, mas por todos os trabalhadores que lá estão. A gente leva isso para dentro de campo e consegue performar, consegue fazer bons jogos", disse o meio-campista.

"Eu não era um cara de fazer muitos gols. Já falei em entrevistas que o Rogério (Ceni) falou que eu ia fazer bastante gols com ele, só não sabia que ia fazer essa quantidade: são 22 com a camisa do Bahia", completou.

"Oportunidade da vida" de Zé Guilherme

Zé Guilherme, lateral do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Promovido para reserva imediato de Luciano Juba no elenco comandado por Rogério Ceni, o lateral-esquerdo Zé Guilherme também compareceu no Bar do Bahia para participar da ação promocional.

O jogador valorizou a parceria com o Juba, e destacou que a vivência com o camisa 46 tem ajudado seu desempenho dentro de campo. O jovem também tinha a concorrência de elenco com Iago Borduchi quando chegou ao Bahia, mas agora já ocupa uma função mais importante no time com a saída do atleta ao São Paulo.

"Me preparei bastante desde que eu estou aqui, desde que o Bahia me trouxe e eu agarrei essa oportunidade como a oportunidade da minha vida. Quando eu cheguei tinha dois laterais muito bons, de excelência. Aprendo bastante com o Juba também no dia a dia, que é um lateral de seleção", disse Zé Guilherme.

"Eu tento tirar o máximo dele, podendo escutar um pouco dele também, e estou muito feliz aqui no Bahia. O professor conversa bastante comigo no dia-a-dia, me ajuda bastante, eu evoluí muito taticamente. E com o Juba eu vou aprendendo no dia a dia com ele. Igual eu falei, tento extrair o máximo dele, querendo ou não, é um jogador de seleção brasileira, então eu estou disputando com um lateral de excelência, um lateral que está entre os top 3 do Brasil", completou o jogador.

Dentro dos gramados, o Bahia volta a campo no próximo domingo, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional.