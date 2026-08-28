Bahia: Inter amarga 3 meses sem vencer e tem 2º pior jejum da Série A

O Esporte Clube Bahia enfrenta o Internacional neste domingo, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado é dono da segunda pior sequência de jogos sem vencer na atual edição da Série A.

Na 16ª posição do Brasileirão, com 25 pontos, apenas um a mais que o Mirassol, primeiro clube dentro do Z-4, o Inter não vence uma partida na competição há oito jogos. O Colorado divide com o Vasco o posto de segunda pior sequência sem vitória, ficando atrás apenas do São Paulo, que acumula um jejum de dez partidas.



Já se passaram três meses desde a última vitória do Internacional na Série A, registrada no dia 16 de maio, contra o Vasco, antes da Copa do Mundo. Desde então, o Colorado perdeu quatro jogos, todos de forma consecutiva, incluindo uma derrota para o Vitória, e empatou as outras quatro partidas, também em sequência.



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Confira o jejum do Inter no Campeonato Brasileiro:

22/08 – 24ª rodada: Internacional 0 x 0 Atlético-MG

17/08 – 23ª rodada: Internacional 1 x 1 Remo

09/08 – 22ª rodada: Palmeiras 0 x 0 Internacional

29/07 – 21ª rodada: Internacional 1 x 1 Flamengo

25/07 – 20ª rodada: Athletico-PR 2 x 0 Internacional

22/07 – 19ª rodada: Internacional 1 x 2 Cruzeiro

31/05 – 18ª rodada: Red Bull Bragantino 3 x 1 Internacional

23/05 – 17ª rodada: Vitória 2 x 0 Internacional



Diante da péssima fase no Campeonato Brasileiro e da crise extracampo, o Internacional aparece como um dos principais candidatos ao rebaixamento para a Série B. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube gaúcho possui cerca de 41,6% de probabilidade de queda e é a quarta equipe do Brasileirão com maior chance de descenso, atrás apenas de Chapecoense, Vasco e Remo.



Desfalques e retrospecto negativo na Fonte Nova

Além do jejum de vitórias, o Internacional tem outros motivos para se preocupar antes do duelo contra o Bahia. O Colorado sofre com uma série de desfalques para o confronto e não poderá contar, inclusive, com dois titulares: Bruno Gomes e Mercado.

Além disso, o time gaúcho também enfrenta um retrospecto recente negativo no palco da partida, a Arena Fonte Nova.

A última vitória do Colorado contra o Bahia na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro aconteceu em 2021. Desde então, as equipes se enfrentaram quatro vezes no estádio, com duas vitórias do Esquadrão e dois empates.





Empate sem gols no Gre-Nal

O Inter vem de um empate sem gols no clássico Gre-Nal, disputado contra o Grêmio na última quinta-feira, 29, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida foi válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O duelo decisivo entre as equipes acontece na próxima quinta-feira, 3, apenas quatro dias após o confronto contra o Esquadrão.