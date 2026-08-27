Confusão no BaVi: Cacá é suspenso, Marinho advertido e Jean Lucas absolvido

Cacá e Marinho, do Esporte Clube Vitória, foram punidos em decorrência da confusão na reta final do BaVi, realizado no último domingo, 23, enquanto Jean Lucas, do Esporte Clube Bahia, foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira, 27. O caso teve origem na polêmica causada pela comemoração do jogador do Esquadrão.



Cacá e Marinho são punidos pelo STJD

O zagueiro e o atacante do Vitória foram julgados com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.

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Após a análise dos fatos, o órgão puniu Marinho com um jogo de suspensão, com conversão em advertência. Assim, ele segue à disposição para a sequência da temporada. Já Cacá teve a maior punição e foi sancionado com dois jogos de suspensão, sem possibilidade de conversão em advertência.

Na defesa, os atletas Cacá e Marinho não compareceram ao julgamento nem enviaram um vídeo com suas argumentações, como foi feito pela defesa do Bahia no caso de Jean Lucas.

Segundo a argumentação apresentada, a ausência ocorreu em razão do jogo entre Vasco e Vitória, disputado nesta quarta-feira, 26, pela Copa do Brasil, no Rio de Janeiro (RJ). Os jogadores estavam em deslocamento para o próximo duelo, em Belo Horizonte (MG), contra o Atlético-MG.



Jean Lucas é absolvido após comemoração no BaVi

Já o volante do Bahia foi julgado com base no artigo 258-A do CBJD, que pune quem provocar o público durante uma partida, prova ou equivalente. Jean Lucas foi absolvido pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD, sob o entendimento de que a comemoração não poderia resultar em punição dentro das regras estatutárias do órgão.



Em sua defesa, Jean Lucas argumentou que, em nenhum momento, teve a intenção de provocar a instituição centenária do Vitória ou a torcida rubro-negra. O jogador alegou que possui amigos no time rival e reforçou seu argumento ao citar que a comemoração foi inspirada em craques do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Ronaldinho Gaúcho.



Bahia também é punido pelo STJD

Além disso, o Esporte Clube Bahia SAF também foi denunciado no edital do STJD com base nos artigos 206 e 191, inciso III, que tratam, respectivamente, do atraso no início de partidas desportivas e do descumprimento de regulamentos. O clube foi sancionado com multa de R$ 1 mil por minuto, totalizando R$ 2 mil, pelo atraso reincidente no retorno ao gramado após o intervalo.



O que aconteceu?

Depois de marcar o segundo gol do Bahia na partida, Jean Lucas tirou a camisa e a mostrou para a torcida do Vitória nas arquibancadas do Barradão, em tom provocativo.

Insatisfeito com o gesto do adversário, Marinho reagiu com revolta e tirou a camisa das mãos do jogador, enquanto o zagueiro Cacá tentou rasgá-la.