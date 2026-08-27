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Meias da dupla BaVi estão entre os maiores ladrões de bola do Brasil

Volantes se destacam entre os jogadores com mais desarmes no Campeonato Brasileiro

Gustavo Nascimento
Por
Acevedo e Zé Vitor aparecem entre os jogadores com mais desarmes no Brasileirão
Acevedo e Zé Vitor aparecem entre os jogadores com mais desarmes no Brasileirão - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Dois meio-campistas da dupla BaVi se destacam entre os maiores ladrões de bolas do Campeonato Brasileiro de 2026. Tratam-se de Zé Vitor, do Esporte Clube Vitória, e Acevedo, do Esporte Clube Bahia, que aparecem respectivamente na terceira e quarta posição do ranking de mais desarmes por jogo.

Os dois volantes estão atrás apenas de Cuiabano e Igor Formiga, laterais de Vasco e Mirassol, respectivamente. Confira o top-5 dos jogadores com mais desarmes por jogo no torneio:

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  1. Cuiabano - 3.1
  2. Igor Formiga - 2.6
  3. Zé Vitor - 2.6
  4. Acevedo - 2.5
  5. Enzo Díaz - 2.5

No entanto, quando se observa o número absoluto de desarmes, o volante uruguaio do Bahia aparece como o líder da estatística no torneio. Ao todo, Acevedo acumula 56 desarmes em 22 jogos. Zé Vitor, por sua vez, é somente o 10º jogador no número total de desarmes, com 41, já que esteve em somente 16 partidas no Brasileirão.

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Além disso, quando se observa o número de desarmes a cada 90 minutos, outro jogador do Bahia se destaca como o melhor do campeonato: Michel Araujo. O meio-campista do Esquadrão já atuou em 16 partidas no Brasileirão em 2026, mas – por ser reserva – acumulou apenas 306 minutos em campo na competição.

Esse pouco tempo em campo foi suficiente para que o volante conseguisse fazer 14 desarmes e alcançar uma média de 4.12 roubadas de bola a cada 90 minutos, a maior do Campeonato Brasileiro.

Destaque em outro critério defensivo

Acevedo também se destaca em relação ao número de interceptações, sendo o segundo melhor jogador do torneio no quesito, com 38. O único que está à frente do camisa 5 do Bahia é Robert Renan, zagueiro do Vasco, que interceptou 40 passes no campeonato.

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Tags

Acevedo Bahia campeonato brasileiro vitória zé vitor

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