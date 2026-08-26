Cacá vê "falta de respeito" de Jean Lucas em comemoração no BaVi

Envolvido na confusão ocorrida após o segundo gol do Bahia no clássico BaVi do último domingo, 23, pela rodada 24 do Brasileirão, o zagueiro Cacá, do Esporte Clube Vitória, justificou sobre a tentativa de rasgar a camisa de Jean Lucas durante a comemoração do meio-campista.

Em entrevista, Cacá opinou que Jean "faltou com o respeito" ao exibir seu uniforme em frente à torcida rubro-negra. O defensor explicou que sua atitude aconteceu no calor do momento, sendo "resultado do que o jogador adversário fez".

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"Na verdade, eu nem acompanho muito as redes sociais. Fiquei sabendo ontem que ia ter o julgamento amanhã. É clássico, é cabeça quente, adrenalina. Quando eu percebi, já tinha acontecido. Acho que foi resultado do que o jogador adversário fez. Faltou respeito com a nossa torcida, uma provocação que para mim que não poderia acontecer, ainda mais num jogo daquele, num jogo que envolve muita coisa", disse ao SporTV.

"Acabei tomando a decisão no calor do momento de pegar a camisa e fazer o que eu comecei a fazer, mas eu creio que a Justiça vai entender o meu lado. Vai entender que foi consequência do que o jogador adversário fez, então tenho total tranquilidade", completou.

O que aconteceu?

Depois de marcar o segundo gol do Bahia na partida, Jean Lucas tirou a camisa e mostrou para a torcida do Vitória nas arquibancadas do Barradão, em tom provocativo.

Insatisfeitos com o gesto do adversário, Marinho agiu com revolta ao tirar a camisa das mãos do jogador, enquanto o zagueiro Cacá tentou rasgá-la.

Confusão após comemoração de Jean Lucas no BaVi - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Julgamento do STJD

Os três jogadores envolvidos na polêmica — Marinho e Cacá, do Vitória, além de Jean Lucas, do Bahia —, foram denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O julgamento será realizado na próxima quinta-feira, 27, a partir das 9h.

A dupla do Vitória será julgada com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A pena prevista para jogadores é a suspensão de 1 a 6 partidas.

Personagem central da confusão, Jean Lucas também será julgado no tribunal. Ele foi denunciado com base no artigo 258-A, que pune quem provocar o público durante uma partida, prova ou equivalente. A punição prevista é de 2 a 6 partidas.