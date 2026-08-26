Vasco x Vitória na Copa do Brasil será exibido em mais de 170 países

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Os jogos do Esporte Clube Vitória nas fases decisivas da Copa do Brasil poderão ser assistidos em mais de 170 países diferentes. Em parceria com a MediaPro e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o aplicativo OneFootball transmitirá todos os duelos das quartas de final, semifinal e final.

O torcedor que mora fora do Brasil poderá adquirir as partidas na página oficial da competição via OneFootball TV, no aplicativo para celular e Smart TVs conectadas, bem como no site.

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A transmissão estará disponível globalmente, com exceção das seguintes nações: Argentina, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Chile, Colômbia, Croácia, Equador, Irlanda, Israel, Kosovo, México, Montenegro, Macedônia do Norte, Paraguai, Peru, Sérvia, Eslovênia, Reino Unido, Uruguai e Venezuela.

Valores para assistir jogo do Vitória no exterior

Para assistir, o usuário tem duas formas de efetuar a compra. A primeira é a aquisição da transmissão individual dos jogos. A segunda é o Tournament Pass, com acesso a todos os confrontos até o fim da competição. O OneFootball irá adaptar os valores dos pacotes para as respectivas moedas locais.

Por exemplo, a compra individual dos jogos custará €3,99 na Europa e US$ 4,99 nos Estados Unidos. Já o Tournament Pass terá o valor de €9,99 na Europa e US$ 12,99 nos Estados Unidos.

A aquisição das partidas pode ser efetuada pelo usuário diretamente dentro do aplicativo do OneFootball. Os jogos serão transmitidos com áudio em inglês.

Primeira transmissão

O Vitória estreia nas transmissões internacionais do OneFootball nesta quarta-feira, 26, às 21h30, quando enfrenta o Vasco. A partida de ida das quartas será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro.

O jogo de volta, no Barradão, no próximo dia 2 de setembro, no mesmo horário, também será transmitido na mesma plataforma.