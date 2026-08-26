TRANSMISSÃO INTERNACIONAL
Vasco x Vitória na Copa do Brasil será exibido em mais de 170 países
Leão da Barra enfrenta o time carioca pelas quartas de final do torneio
Os jogos do Esporte Clube Vitória nas fases decisivas da Copa do Brasil poderão ser assistidos em mais de 170 países diferentes. Em parceria com a MediaPro e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o aplicativo OneFootball transmitirá todos os duelos das quartas de final, semifinal e final.
O torcedor que mora fora do Brasil poderá adquirir as partidas na página oficial da competição via OneFootball TV, no aplicativo para celular e Smart TVs conectadas, bem como no site.
A transmissão estará disponível globalmente, com exceção das seguintes nações: Argentina, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Chile, Colômbia, Croácia, Equador, Irlanda, Israel, Kosovo, México, Montenegro, Macedônia do Norte, Paraguai, Peru, Sérvia, Eslovênia, Reino Unido, Uruguai e Venezuela.
Valores para assistir jogo do Vitória no exterior
Para assistir, o usuário tem duas formas de efetuar a compra. A primeira é a aquisição da transmissão individual dos jogos. A segunda é o Tournament Pass, com acesso a todos os confrontos até o fim da competição. O OneFootball irá adaptar os valores dos pacotes para as respectivas moedas locais.
Por exemplo, a compra individual dos jogos custará €3,99 na Europa e US$ 4,99 nos Estados Unidos. Já o Tournament Pass terá o valor de €9,99 na Europa e US$ 12,99 nos Estados Unidos.
A aquisição das partidas pode ser efetuada pelo usuário diretamente dentro do aplicativo do OneFootball. Os jogos serão transmitidos com áudio em inglês.
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Primeira transmissão
O Vitória estreia nas transmissões internacionais do OneFootball nesta quarta-feira, 26, às 21h30, quando enfrenta o Vasco. A partida de ida das quartas será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro.
O jogo de volta, no Barradão, no próximo dia 2 de setembro, no mesmo horário, também será transmitido na mesma plataforma.