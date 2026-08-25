Vitória transforma bar em ponto de encontro para jogo contra o Vasco

A torcida do Esporte Clube Vitória terá um novo ponto de encontro nesta quarta-feira, 26, para acompanhar a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil: o bar Pirambeira, na Pituba, em Salvador, que vai se transformar na “7Kasa do Leão”. O local vai reunir torcedores rubro-negros em uma iniciativa da 7K Bet, patrocinadora máster do clube, com o tema “Fora de casa. Juntos como sempre”.



O espaço contará com telão e estrutura de som para a transmissão da partida, além de música, drinks personalizados e a atmosfera característica dos dias de estádio.

Guilherme Queiroz, gerente de Marketing do Vitória, falou sobre a importância da união do patrocinador com o clube para proporcionar a experiência para os torcedores:



“Mais uma vez, a 7K mostra que está junto com o Vitória, e agora, mais do que nunca, nesse grande desafio que é as quartas de final da Copa do Brasil. Tenho certeza que iremos proporcionar um ambiente rubro-negro, do jeito que a nossa torcida merece e mandar boas energias para os nossos guerreiros no Rio de Janeiro”.

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Como garantir lugar na 7Kasa do Leão?

O público da ativação será formado por 100 sócio-torcedores e convidados especiais que serão sorteados pelo Sou Mais Vitória, programa de associados do clube. O único pré-requisito para participar do sorteio é ser maior de 18 anos.



“A 7Kasa do Leão nasce para ocupar um espaço que hoje não tem dono: o encontro da torcida em uma noite decisiva, longe do Barradão. A ideia é criar um ambiente em que o torcedor possa viver a emoção do jogo junto de quem compartilha a mesma paixão pelo clube”, diz Antonio Guerardi, CMO da Ana Gaming Brasil, empresa que administra a 7K Bet.

Jogo de recuperação

O time de Jair Ventura enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro após uma dura derrota dentro de casa no último domingo, 23, quando o Bahia foi ao Barradão e venceu por o Vitória por 2 a 0.



O Leão tenta garantir um bom resultado fora de casa e ganhar tranquilidade para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira, 2 de setembro, no Barradão. Apesar da derrota diante do maior rival, o Vitória aposta no fator casa para conquistar mais uma classificação no torneio, assim como fez contra Flamengo e Athletico Paranaense.