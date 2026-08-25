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Vitória ganha reforço, mas terá desfalques importantes contra o Vasco

Leão da Barra encara o time carioca na quarta-feira, 26

João Grassi
Por
Barradão
Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória poderá contar com o retorno de Caíque Gonçalves para a partida de ida contra o Vasco da Gama, na quarta-feira, 26, às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. O volante está recuperado de um trauma no joelho.

Por outro lado, o também volante Gabriel Baralhas segue de fora e não viajou para o Rio de Janeiro. O camisa 44 não fica disponível desde a classificação sobre o Athletico e preocupa para o jogo de volta no Barradão. A lista de relacionados foi publicada pelo Canto Rubro-Negro e confirmada pelo portal A TARDE.

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Mesmo sendo desfalques contra o Vasco, os não inscritos Alex Bruno e Pochettino, além do suspenso Diego Tarzia, estão com o grupo já de olho no duelo com o Atlético-MG. O trio pode enfrentar o Galo sem nenhuma restrição.

Ao invés de retornar para Salvador, a delegação rubro-negra seguirá direto para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético pela rodada 25 do Brasileirão, às 19h30 do sábado, 29, na Arena MRV.

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  • Goleiros: Lucas Arcanjo, Fintelman e Yuri;
  • Laterais: Fabiano, Jamerson, Mateus Silva e Ramon;
  • Zagueiros: Brítez, Cacá, Kauan e Luan Cândido;
  • Meio-campistas: Caíque, Edenilson, Matheuzinho, Martínez, Pochettino, Walace e Zé Vitor;
  • Atacantes: Alex Bruno, Diego Tarzia, Erick, Fabri, Lucas Silva, Marinho, Osvaldo, Renato Kayzer e Renê.
Caíque Gonçalves em treino do Vitória
Caíque Gonçalves em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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esporte clube vitória

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