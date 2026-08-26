Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

CARRASCO DO VASCO

Cria do Vasco, Renato Kayzer reencontra maior vítima com o Vitória

Kayzer já marcou seis gols no ex-clube, sendo três deles defendendo a camisa do Vitória

Marina Branco
Por

Renato Kayzer entra em campo nesta quarta-feira, 26, com um ingrediente especial para o duelo entre Vitória e Vasco, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Revelado nas categorias de base do clube carioca, o atacante rubro-negro se transformou nos últimos anos em um dos principais carrascos recentes do Cruz-Maltino.

Com uma lei do ex atuante, Kayzer é velho conhecido do adversário do Leão da Barra. O jogador estreou no profissional pelo Vasco, em 2015, mas teve poucas oportunidades em São Januário. Foram apenas três partidas e nenhum gol antes de passar por empréstimos e deixar o clube em definitivo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O reencontro com o time que o formou começou a ganhar outro peso a partir de 2020. Desde então, defendendo Atlético-GO, Fortaleza e Vitória, o centroavante enfrentou o Vasco sete vezes e marcou seis gols.

Renato Kayzer pelo Vitória
Renato Kayzer pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vasco é a maior vítima

O Vasco é o clube que mais sofreu gols de Renato Kayzer na carreira. Ao todo, foram seis bolas na rede contra a equipe carioca, todas em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro capítulo veio em 2020, quando Kayzer marcou duas vezes pelo Atlético-GO na vitória por 2 a 1 em São Januário. Depois, voltou a balançar as redes contra o Vasco pelo Fortaleza, em 2024, em goleada por 3 a 0 na Arena Castelão.

Leia Também:

"DIRETORIA ABANDONOU O CLUBE"

Na espera por SAF, time da Série B pode sofrer W.O após greve de jogadores
Na espera por SAF, time da Série B pode sofrer W.O após greve de jogadores imagem

FUTEBOL E NEGÓCIOS

Em crise e com dívida de R$ 17 bilhões, Casas Bahia aposta alto na Copa do Nordeste
Em crise e com dívida de R$ 17 bilhões, Casas Bahia aposta alto na Copa do Nordeste imagem

PUNIÇÃO

Fifa aplica transfer ban ao Internacional e impede novos registros
Fifa aplica transfer ban ao Internacional e impede novos registros imagem

Já pelo Vitória, a relação ficou ainda mais forte. Em 2025, saiu do banco no Barradão e marcou duas vezes para garantir a virada rubro-negra por 2 a 1. Em 2026, voltou a decidir contra o Cruz-Maltino ao aproveitar uma falha da defesa e marcar o gol da vitória por 1 a 0.

Renato Kayzer pelo Vasco
Renato Kayzer pelo Vasco - Foto: Reprodução I Instagram

Primeira vez na Copa do Brasil

O duelo desta quarta-feira abre um novo capítulo nessa história, colocando Kayzer e Vasco frente a frente pela primeira vez na Copa do Brasilàs 21h30, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final.

Sob o comando de Jair Ventura, Kayzer tem sido uma alternativa importante no setor ofensivo do Vitória. Contra o Vasco, então, o histórico pode pesar, transformando o atacante em um personagem natural do confronto.

Renato Kayzer pelo Vasco
Renato Kayzer pelo Vasco - Foto: Reprodução I X

Maiores vítimas de Kayzer

  1. Vasco: 6 gols
  2. Flamengo: 4 gols
  3. Juventude: 4 gols
  4. Avaí: 3 gols
  5. Boa Esporte: 3 gols
  6. São Paulo: 3 gols
  7. Goiás: 3 gols
Renato Kayzer pelo Vitória
Renato Kayzer pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória busca vantagem fora de casa

O Vitória, por sua vez, precisa de uma sorte extra se possível. Com dificuldades de jogar fora de casa e após derrota para o Bahia no último BaVi da temporada, o Leão da Barra precisa vencer fora de casa para chegar ao Barradão confortável na volta do confronto.

Por outro lado, no entanto, o Rubro-Negro chega embalado pela campanha na Copa do Brasil, eliminando Flamengo e Athletico-PR no caminho até as quartas de final. No mata-mata, a “lei do ex” ganha um palco novo, e para o Vitória, Kayzer aparece como um dos nomes capazes de definir o rumo do confronto.

Renato Kayzer pelo Vitória
Renato Kayzer pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória Renato Kayzer vasco da gama

Relacionadas

Mais lidas