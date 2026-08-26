Cria do Vasco, Renato Kayzer reencontra maior vítima com o Vitória

Renato Kayzer entra em campo nesta quarta-feira, 26, com um ingrediente especial para o duelo entre Vitória e Vasco, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Revelado nas categorias de base do clube carioca, o atacante rubro-negro se transformou nos últimos anos em um dos principais carrascos recentes do Cruz-Maltino.

Com uma lei do ex atuante, Kayzer é velho conhecido do adversário do Leão da Barra. O jogador estreou no profissional pelo Vasco, em 2015, mas teve poucas oportunidades em São Januário. Foram apenas três partidas e nenhum gol antes de passar por empréstimos e deixar o clube em definitivo.

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O reencontro com o time que o formou começou a ganhar outro peso a partir de 2020. Desde então, defendendo Atlético-GO, Fortaleza e Vitória, o centroavante enfrentou o Vasco sete vezes e marcou seis gols.

Renato Kayzer pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vasco é a maior vítima

O Vasco é o clube que mais sofreu gols de Renato Kayzer na carreira. Ao todo, foram seis bolas na rede contra a equipe carioca, todas em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro capítulo veio em 2020, quando Kayzer marcou duas vezes pelo Atlético-GO na vitória por 2 a 1 em São Januário. Depois, voltou a balançar as redes contra o Vasco pelo Fortaleza, em 2024, em goleada por 3 a 0 na Arena Castelão.

Já pelo Vitória, a relação ficou ainda mais forte. Em 2025, saiu do banco no Barradão e marcou duas vezes para garantir a virada rubro-negra por 2 a 1. Em 2026, voltou a decidir contra o Cruz-Maltino ao aproveitar uma falha da defesa e marcar o gol da vitória por 1 a 0.

Renato Kayzer pelo Vasco - Foto: Reprodução I Instagram

Primeira vez na Copa do Brasil

O duelo desta quarta-feira abre um novo capítulo nessa história, colocando Kayzer e Vasco frente a frente pela primeira vez na Copa do Brasilàs 21h30, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final.

Sob o comando de Jair Ventura, Kayzer tem sido uma alternativa importante no setor ofensivo do Vitória. Contra o Vasco, então, o histórico pode pesar, transformando o atacante em um personagem natural do confronto.

Renato Kayzer pelo Vasco - Foto: Reprodução I X

Maiores vítimas de Kayzer

Vasco: 6 gols Flamengo: 4 gols Juventude: 4 gols Avaí: 3 gols Boa Esporte: 3 gols São Paulo: 3 gols Goiás: 3 gols

Renato Kayzer pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória busca vantagem fora de casa

O Vitória, por sua vez, precisa de uma sorte extra se possível. Com dificuldades de jogar fora de casa e após derrota para o Bahia no último BaVi da temporada, o Leão da Barra precisa vencer fora de casa para chegar ao Barradão confortável na volta do confronto.

Por outro lado, no entanto, o Rubro-Negro chega embalado pela campanha na Copa do Brasil, eliminando Flamengo e Athletico-PR no caminho até as quartas de final. No mata-mata, a “lei do ex” ganha um palco novo, e para o Vitória, Kayzer aparece como um dos nomes capazes de definir o rumo do confronto.