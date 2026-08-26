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PUNIÇÃO

Fifa aplica transfer ban ao Internacional e impede novos registros

Clube gaúcho está oficialmente proibido de inscrever novos reforços nas competições

Rodrigo Tardio
Por
Punição prevê suspensão de registros pelas próximas três janelas de transferências
Punição prevê suspensão de registros pelas próximas três janelas de transferências - Foto: ricardo duarte

O Sport Club Internacional voltou a sofrer uma sanção financeira da Fifa. A partir desta terça-feira, 25, o clube gaúcho está oficialmente proibido de inscrever novos reforços nas competições.

A punição prevê a suspensão de registros pelas próximas três janelas de transferências, a menos que a diretoria quite as pendências financeiras reclamadas.

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Cobranças

​Apesar de a entidade máxima do futebol não ter especificado o débito exato que originou o bloqueio, duas cobranças recentes pairam sobre o Colorado:

​Dansoman Wise (Gana): reclama valores referentes à negociação do volante Benjamin Ahrin, realizada em 2025.

​Racing Club (Argentina): exige o pagamento de parcelas pendentes da compra do atacante Johan Carbonero, fechada em janeiro de 2026.

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​Movimentações no mercado

​Ciente do iminente bloqueio, a diretoria alvirrubra se apressou nos bastidores para regularizar as últimas contratações antes que a sanção entrasse em vigor.

Com isso, os atacantes Niclas Eliasson e Antonio Sanabria tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão liberados para entrar em campo.

Janela

​Nesta janela de transferências — que se estende até 11 de setembro de 2026 —, o Inter também confirmou a chegada de outros três reforços:

- ​Matheus Cunha (Goleiro)

​- Maripán (Zagueiro)

- ​Calebe (Meia-atacante)

​Vale lembrar que o clube já havia enfrentado restrições semelhantes no início da temporada 2026, mas conseguiu reverter as punições anteriores na justiça desportiva antes do atual desfecho.

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Tags

cobranças FIFA Janela de Transferências mercado da bola negociações de jogadores sanção financeira Sport Club Internacional

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