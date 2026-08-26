PUNIÇÃO
Fifa aplica transfer ban ao Internacional e impede novos registros
Clube gaúcho está oficialmente proibido de inscrever novos reforços nas competições
O Sport Club Internacional voltou a sofrer uma sanção financeira da Fifa. A partir desta terça-feira, 25, o clube gaúcho está oficialmente proibido de inscrever novos reforços nas competições.
A punição prevê a suspensão de registros pelas próximas três janelas de transferências, a menos que a diretoria quite as pendências financeiras reclamadas.
Cobranças
Apesar de a entidade máxima do futebol não ter especificado o débito exato que originou o bloqueio, duas cobranças recentes pairam sobre o Colorado:
Dansoman Wise (Gana): reclama valores referentes à negociação do volante Benjamin Ahrin, realizada em 2025.
Racing Club (Argentina): exige o pagamento de parcelas pendentes da compra do atacante Johan Carbonero, fechada em janeiro de 2026.
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Movimentações no mercado
Ciente do iminente bloqueio, a diretoria alvirrubra se apressou nos bastidores para regularizar as últimas contratações antes que a sanção entrasse em vigor.
Com isso, os atacantes Niclas Eliasson e Antonio Sanabria tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão liberados para entrar em campo.
Janela
Nesta janela de transferências — que se estende até 11 de setembro de 2026 —, o Inter também confirmou a chegada de outros três reforços:
- Matheus Cunha (Goleiro)
- Maripán (Zagueiro)
- Calebe (Meia-atacante)
Vale lembrar que o clube já havia enfrentado restrições semelhantes no início da temporada 2026, mas conseguiu reverter as punições anteriores na justiça desportiva antes do atual desfecho.