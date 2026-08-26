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Vasco ganha novo desfalque para enfrentar o Vitória na Copa do Brasil

Leão da Barra visita o time carioca nesta quarta-feira, 26

João Grassi
Por
São Januário
São Januário - Foto: Matheus Lima | Vasco

Adversário do Esporte Clube Vitória na Copa do Brasil, o Vasco da Gama acumulou mais um desfalque importante para o duelo desta quarta-feira, 26. O lateral-esquerdo Cuiabano não ficará nem no banco de reservas.

De acordo com o ge, Cuiabano será preservado pelo técnico Pedro Emanuel visando o jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e, posteriormente, para a partida de volta contra o próprio Vitória.

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O defensor de 23 anos sentiu dores musculares na derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no último domingo, 23, e foi substituído por Avellar no segundo tempo. O atleta que assumiu sua vaga, inclusive, deve ser titular contra o Leão.

Além de Cuiabano, o Vasco já tinha perdido o volante Jair e o atacante Brenner por problemas físicos. Rojas e Mateus Carvalho também seguem no departamento médico.

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Vasco x Vitória

O Vitória visita o Vasco às 21h30 desta quarta, em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco
Cuiabano, lateral-esquerdo do Vasco - Foto: Matheus Lima | Vasco
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