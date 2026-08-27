“Muito prejudicados”: Vasco se revolta com arbitragem contra o Vitória

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Esporte Clube Vitória no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 26, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, fez um pronunciamento contra a arbitragem da partida.

A diretoria do Vasco reclamou bastante do lance que resultou na expulsão de Barros, ainda no primeiro tempo. Além desse episódio, um possível pênalti em Spinelli, também na etapa inicial, foi motivo de reclamação por parte de Admar.

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O lance da expulsão do Cauan (Barros) foi um erro grotesco. Há também uma falta do Spinelli na área, que seria um pênalti a favor do Vasco Admar Lopes - diretor de futebol do Vasco

Em seu pronunciamento, o dirigente voltou a criticar a atuação da arbitragem e pediu que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não escale o árbitro para próximos jogos decisivos do clube.



“Fazer um pequeno comunicado sobre o árbitro que apitou aqui. Ele já tem um histórico de péssimas atuações ao longo da carreira e em jogos do Vasco. O lance da expulsão do Cauan (Barros) foi um erro grotesco. Há também uma falta do Spinelli na área, que seria um pênalti a favor do Vasco. E eu só peço reflexão por parte dos responsáveis da CBF pela arbitragem para que não escalem esse árbitro para jogos decisivos e importantes para o Vasco”, afirmou.

Admar Lopes afirmou que o Vasco foi muito prejudicado durante a partida, mas que, “contra tudo e contra todos”, conseguiu construir o resultado. O dirigente também reforçou o pedido por “isenção” na escolha do árbitro para o jogo de volta, em Salvador (BA), na próxima quarta-feira, 2, sob mando de campo do Vitória, no Barradão.





Confusão no intervalo

Antes do pronunciamento oficial, ainda no intervalo da partida, Admar Lopes, Felipe e Bruno Lazaroni foram até o gramado para pressionar o árbitro durante a descida para o vestiário. Eles foram contidos por policiais que faziam a escolta da equipe de arbitragem.

Também houve tumulto no vestiário. Policiais militares e agentes do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) chegaram a apontar armas para funcionários do Vasco.



O principal lance questionado pelo clube foi a expulsão de Barros, aos 14 minutos do primeiro tempo. O volante foi pressionado por Renato Kayzer, errou na saída de bola e tocou com a mão na bola para impedir o avanço do ataque. Após três minutos de revisão no VAR, Barros recebeu o cartão vermelho.



O volante era o último homem, e os jogadores do Vitória imediatamente pediram a expulsão. Os vascaínos, por outro lado, argumentaram que a bola havia tocado no braço de Kayzer antes de atingir a mão de Barros. O contato, de fato, aconteceu, mas a arbitragem inicialmente sinalizou que a jogada era normal.



O árbitro de vídeo, então, recomendou a revisão do lance. Após analisar as imagens, o árbitro confirmou a infração e expulsou o jogador do Vasco.