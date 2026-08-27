Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

COPA DO BRASIL

Jair admite jogo ruim com um a mais, mas lamenta pouco tempo de treino

Técnico do Vitória concedeu entrevista após a derrota para o Vasco

João Grassi
Por
Jair Ventura em São Januário
Jair Ventura em São Januário - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória perdeu por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 26, a equipe de Jair Ventura não conseguiu aproveitar uma expulsão do adversário e pouco produziu ofensivamente em São Januário.

Em entrevista coletiva, o técnico do Vitória foi questionado sobre cobranças após um resultado e desempenho decepcionantes. Ventura garantiu que as conversas no vestiário foram duras e desenhou o andamento da partida.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"As cobranças foram feitas. Foram feitas de maneira bem forte no intervalo e também agora. A obrigatoriedade quando você tem um jogador a mais é muito grande e a gente tem que assumir esse protagonismo. No intervalo, a gente fez o que todo mundo esperava com um jogador a mais, mesmo fora de casa, tirei um camisa 5 e coloquei mais um 9. A gente foi pra cima, queríamos ganhar o jogo", iniciou Jair Ventura.

Embora tenha reconhecido a atuação ruim do Leão nesta noite, Jair Ventura voltou a citar chances desperdiçadas pelo time e elogiou o goleiro vascaíno Léo Jardim.

"Quando fomos pra cima, começamos a sofrer com contra-ataques. O Vasco foi muito bem na situação de tirar um 9 e botar o Paulo Henrique, um cara de força, na segunda linha. Eles tiveram boas chances de contra-ataque. A gente teve a posse de bola, mas fomos pouco produtivos, essa é a grande verdade. Tivemos chances no final, o Léo Jardim fez lindas defesa", pontuou.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Vitória perde titulares para jogo de volta das quartas contra o Vasco
Vitória perde titulares para jogo de volta das quartas contra o Vasco imagem

COPA DO BRASIL

Arcanjo vê derrota "inexplicável" do Vitória com um homem a mais
Arcanjo vê derrota "inexplicável" do Vitória com um homem a mais imagem

E.C.VITÓRIA

Cacá vê "falta de respeito" de Jean Lucas em comemoração no BaVi
Cacá vê "falta de respeito" de Jean Lucas em comemoração no BaVi imagem

Jair reconhece "obrigação" por vantagem numérica

O treinador de 47 anos afirmou que, por causa da vantagem numérica desde o início do primeiro tempo, a equipe rubro-negra ganhou a "obrigação" de atacar o Vasco. Por outro lado, Jair afirmou que vê "condições" de aplicar uma terceira virada na competição nacional

"Claro que quando você tem um jogador a mais tanto tempo, você passa a ter aquela obrigação de vencer. E a gente não conseguiu levar essa vantagem para casa. As coisas já foram conversadas dentro do vestiário e agora temos que fazer o que fizemos em duas oportunidades, que é reverter o placar", projetou.

Falta de tempo para treinar

Questionado sobre o que fazer para vencer fora de casa, Jair Ventura lamentou a falta de tempo para treinar. De acordo com ele, o Vitória não terá tempo para trabalhar antes do jogo de sábado, 29, às 18h30, contra o Atlético-MG, dessa vez pelo Brasileirão.

"Não tem treino. Amanhã a gente não treina, só viaja, recupera e joga. Então não tem treino, não tem trabalho para a gente vencer. Nesse momento não é trabalho, é trabalhar o psicológico desses caras para a gente vencer. Porque eu não posso trabalhar sem trabalho, não tem treino", lamentou.

"Então, não posso mentir para minha torcida que eu vou trabalhar e vou conseguir reverter. Não tem condições de treino, porque a gente está em mais de uma competição e já temos esse jogo do Galo", completou.

Vasco 1x0 Vitória - Copa do Brasil
Vasco 1x0 Vitória - Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória precisa de nova virada

Assim como nas fases anteriores da Copa do Brasil, a equipe de Jair Ventura agora terá que reverter uma desvantagem no placar agregado para avançar às semifinais.

Precisando vencer por dois gols de diferença, o Vitória recebe o Vasco às 21h30 da próxima quarta-feira, 2 de setembro, no Barradão, pelo duelo de volta.

Em caso de vitória simples do time baiano, o confronto será decidido nos pênaltis. Qualquer empate ou triunfo vascaíno resulta na eliminação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas