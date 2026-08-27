Jair admite jogo ruim com um a mais, mas lamenta pouco tempo de treino

O Esporte Clube Vitória perdeu por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 26, a equipe de Jair Ventura não conseguiu aproveitar uma expulsão do adversário e pouco produziu ofensivamente em São Januário.

Em entrevista coletiva, o técnico do Vitória foi questionado sobre cobranças após um resultado e desempenho decepcionantes. Ventura garantiu que as conversas no vestiário foram duras e desenhou o andamento da partida.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"As cobranças foram feitas. Foram feitas de maneira bem forte no intervalo e também agora. A obrigatoriedade quando você tem um jogador a mais é muito grande e a gente tem que assumir esse protagonismo. No intervalo, a gente fez o que todo mundo esperava com um jogador a mais, mesmo fora de casa, tirei um camisa 5 e coloquei mais um 9. A gente foi pra cima, queríamos ganhar o jogo", iniciou Jair Ventura.

Embora tenha reconhecido a atuação ruim do Leão nesta noite, Jair Ventura voltou a citar chances desperdiçadas pelo time e elogiou o goleiro vascaíno Léo Jardim.

"Quando fomos pra cima, começamos a sofrer com contra-ataques. O Vasco foi muito bem na situação de tirar um 9 e botar o Paulo Henrique, um cara de força, na segunda linha. Eles tiveram boas chances de contra-ataque. A gente teve a posse de bola, mas fomos pouco produtivos, essa é a grande verdade. Tivemos chances no final, o Léo Jardim fez lindas defesa", pontuou.

Jair reconhece "obrigação" por vantagem numérica

O treinador de 47 anos afirmou que, por causa da vantagem numérica desde o início do primeiro tempo, a equipe rubro-negra ganhou a "obrigação" de atacar o Vasco. Por outro lado, Jair afirmou que vê "condições" de aplicar uma terceira virada na competição nacional

"Claro que quando você tem um jogador a mais tanto tempo, você passa a ter aquela obrigação de vencer. E a gente não conseguiu levar essa vantagem para casa. As coisas já foram conversadas dentro do vestiário e agora temos que fazer o que fizemos em duas oportunidades, que é reverter o placar", projetou.

Falta de tempo para treinar

Questionado sobre o que fazer para vencer fora de casa, Jair Ventura lamentou a falta de tempo para treinar. De acordo com ele, o Vitória não terá tempo para trabalhar antes do jogo de sábado, 29, às 18h30, contra o Atlético-MG, dessa vez pelo Brasileirão.

"Não tem treino. Amanhã a gente não treina, só viaja, recupera e joga. Então não tem treino, não tem trabalho para a gente vencer. Nesse momento não é trabalho, é trabalhar o psicológico desses caras para a gente vencer. Porque eu não posso trabalhar sem trabalho, não tem treino", lamentou.

"Então, não posso mentir para minha torcida que eu vou trabalhar e vou conseguir reverter. Não tem condições de treino, porque a gente está em mais de uma competição e já temos esse jogo do Galo", completou.

Vasco 1x0 Vitória - Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória precisa de nova virada

Assim como nas fases anteriores da Copa do Brasil, a equipe de Jair Ventura agora terá que reverter uma desvantagem no placar agregado para avançar às semifinais.

Precisando vencer por dois gols de diferença, o Vitória recebe o Vasco às 21h30 da próxima quarta-feira, 2 de setembro, no Barradão, pelo duelo de volta.

Em caso de vitória simples do time baiano, o confronto será decidido nos pênaltis. Qualquer empate ou triunfo vascaíno resulta na eliminação.