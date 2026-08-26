Com um a mais, Vitória perde para o Vasco na Copa do Brasil

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O Esporte Clube Vitória saiu atrás no confronto contra o Vasco da Gama pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta noite de quarta-feira, 26, o Leão perdeu o jogo de ida por 1 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Depois da expulsão do volante Barros, do Vasco, o Vitória ficou com um homem a mais aos 18 minutos do primeiro tempo. Mesmo com a vantagem numérica, o Rubro-Negro não conseguiu se impor na partida e sofreu com as investidas rápidas do Cruzmaltino.

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Quem balançou as redes, inslusive, foi o time da casa. Aos 14 minutos do segundo tempo, Andrés Gómez puxou contra-ataque, cortou para dentro e arriscou chute de fora. Lucas Arcanjo até tocou na bola, mas não evitou o gol.

Vitória precisa de nova virada

Assim como nas fases anteriores da Copa do Brasil, a equipe de Jair Ventura agora terá que reverter uma desvantagem no placar agregado para avançar às semifinais.

Precisando vencer por dois gols de diferença, o Vitória recebe o Vasco às 21h30 da próxima quarta-feira, 2 de setembro, no Barradão, pelo duelo de volta.

Em caso de vitória simples do time baiano, o confronto será decidido nos pênaltis. Qualquer empate ou vitória vascaína resulta na eliminação.

Vasco 1x0 Vitória - Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vasco 1x0 Vitória

Copa do Brasil - Quartas de final (jogo de ida)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro

Data: 26/08/2026 (quarta-feira)

Horário: 21h30

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Cartões amarelos: Brítez e Caíque (Vitória)

Cartões vermelhos: Barros (Vasco)

Gols: Andrés Gómez (Vasco)

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Ramon Rique (Sosa); Andrés Gómez (Adson), Colidio (David) e Spinelli (Paulo Henrique). Técnico: Pedro Emanuel

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Caíque (Renê), Zé Vitor (Walace) e Martínez; Matheuzinho, Marinho (Erick) e Renato Kayzer (Osvaldo). Técnico: Jair Ventura.