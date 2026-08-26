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COPA DO BRASIL

Arcanjo vê derrota "inexplicável" do Vitória com um homem a mais

Leão da Barra foi derrotado pelo Vasco nesta quarta-feira, 26

João Grassi
Por
Lucas Arcanjo
Lucas Arcanjo - Foto: Reprodução | Premiere

Após a derrota do Esporte Clube Vitória para o Vasco nesta quarta-feira, 26, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Lucas Arcanjo lamentou o resultado e falou sobre a importância do elenco "assumir responsabilidades".

Em entrevista no gramado do São Januário, o goleiro criticou o desempenho do Vitória e o fato do time "sofrer com um jogador a mais". O volante Cauan Barros, do Vasco, foi expulso no primeiro tempo, mas o Leão não conseguiu aproveitar.

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"Inexplicável. O sentimento que a gente tem aqui. A gente não podia sofrer o tanto que sofreu por estar com um jogador a mais", iniciou Arcanjo.

"A gente tem que assumir a responsabilidade, nós jogadores dentro de campo, temos que assumir mais a responsabilidade. Agora temos que concentrar e reverter o jogo lá no Barradão", criticou o arqueiro.

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Vitória precisa de nova virada

Assim como nas fases anteriores da Copa do Brasil, a equipe de Jair Ventura agora terá que reverter uma desvantagem no placar agregado para avançar às semifinais.

Precisando vencer por dois gols de diferença, o Vitória recebe o Vasco às 21h30 da próxima quarta-feira, 2 de setembro, no Barradão, pelo duelo de volta.

Em caso de vitória simples do time baiano, o confronto será decidido nos pênaltis. Qualquer empate ou triunfo vascaíno resulta na eliminação.

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