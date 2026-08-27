Vitória perde titulares para jogo de volta das quartas contra o Vasco

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O Esporte Clube Vitória perdeu dois jogadores importantes para a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco da Gama. Caíque Gonçalves e Emanuel Brítez estão fora do duelo em Salvador.

Brítez e Caíque receberam o terceiro amarelo no jogo de ida, nesta quarta-feira, 26, e por isso terão que cumprir suspensão. Apesar do defensor argentino ter sido advertido pela primeira vez no torneio com a camisa rubro-negra, ele já carregava os cartões de sua passagem no Fortaleza.

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Enquanto Fabiano deve assumir a titularidade na vaga de Brítez, a lacuna deixada por Caíque gera mais dúvidas. Caso Baralhas não se recupere a tempo, o trio de meio-campo deve ser formado por Martínez, Walace e Zé Vitor, além da opção de Matheuzinho ser recuado para o setor.

Vitória precisa de nova virada

Assim como nas fases anteriores da Copa do Brasil, a equipe de Jair Ventura agora terá que reverter uma desvantagem no placar agregado para avançar às semifinais.

Precisando vencer por dois gols de diferença, o Vitória recebe o Vasco às 21h30 da próxima quarta-feira, 2 de setembro, no Barradão, pelo duelo de volta.

Em caso de vitória simples do time baiano, o confronto será decidido nos pênaltis. Qualquer empate ou vitória vascaína resulta na eliminação.