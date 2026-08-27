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COPA DO BRASIL

Matheuzinho provoca torcida do Vasco: “No Barradão vocês estão f*"

Camisa 10 do Vitória respondeu às provocações dos vascaínos após a derrota por 1 a 0 em São Januário

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Camisa 10 do Vitória respondeu às provocações dos vascaínos após a derrota por 1 a 0 em São Januário e projetou o duelo de volta no Barradão
Camisa 10 do Vitória respondeu às provocações dos vascaínos após a derrota por 1 a 0 em São Januário e projetou o duelo de volta no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Mesmo com um jogador a mais durante praticamente toda a partida, o Esporte Clube Vitória perdeu por 1 a 0 para o Vasco, nesta quarta-feira, 26, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida foi disputada em São Januário, no Rio de Janeiro, e o gol solitário do confronto foi marcado por Andrés Gomes, no segundo tempo.

Apesar do resultado negativo, o Vitória decidirá a classificação diante da torcida rubro-negra, no Barradão, em Salvador. O Leão da Barra já se impôs em casa mais de uma vez na atual edição da Copa do Brasil, garantindo classificações épicas contra Flamengo e Athletico, na quinta fase e nas oitavas de final, respectivamente. E, justamente por causa desse retrospecto, Matheuzinho provocou a torcida vascaína.

Na saída do estádio, já dentro do ônibus, o camisa 10 do Vitória foi alvo de comemorações e provocações dos torcedores do Vasco. O meia, no entanto, não deixou barato e respondeu, garantindo que o Leão da Barra conquistará a classificação no jogo de volta, no Barradão.

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Lá (no Barradão) vocês estão f****** Matheuzinho - jogador do Vitória

Veja o momento:

Vitória precisa de nova virada

Assim como aconteceu nas fases anteriores da Copa do Brasil, a equipe comandada por Jair Ventura terá de reverter uma desvantagem no placar agregado para avançar às semifinais.

Precisando vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta, o Vitória recebe o Vasco às 21h30 da próxima quarta-feira, 2 de setembro, no Barradão, pelo duelo de volta das quartas de final.

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Em caso de vitória rubro-negra por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Qualquer empate ou triunfo do Vasco, por outro lado, resulta na eliminação do Leão da Barra.

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esporte clube vitória Matheuzinho vasco

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