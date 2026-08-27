Fortaleza é acionado na CNRD por dívida ligada a Renato Kayzer

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O Fortaleza enfrenta mais uma cobrança relacionada a negociações realizadas em temporadas anteriores. O clube foi acionado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) pela empresa Neposiano Intermediação Marketing e Sport Ltda., que busca o pagamento de valores referentes à intermediação da renovação contratual do atacante Renato Kayzer, atualmente jogador do Esporte Clube Vitória.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o valor cobrado ao Leão do Pici ultrapassa R$ 200 mil. A ação ocorre em um momento de atenção redobrada sobre as finanças do clube, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro após o rebaixamento na temporada anterior.



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Cobrança envolve negociação anterior

O processo foi apresentado à CNRD, órgão responsável por analisar e solucionar determinadas disputas entre clubes, atletas, treinadores e intermediários do futebol brasileiro.

Apesar de envolver o nome de Renato Kayzer, a cobrança não está relacionada a uma nova negociação do atacante com o Fortaleza. A pendência financeira diz respeito à operação realizada anteriormente para a renovação do vínculo do jogador com o clube.

Kayzer atualmente defende o Vitória, mas sua passagem pelo Fortaleza deixou pendências que agora são discutidas no âmbito da CNRD.





Fortaleza acumula outras cobranças

O caso envolvendo Renato Kayzer não é isolado. Segundo Venê Casagrande, representantes de outros jogadores também recorreram a mecanismos jurídicos para cobrar valores do Fortaleza.

Recentemente, o empresário de Deyverson acionou a Justiça alegando atraso no pagamento de comissões relacionadas ao atacante.

As novas cobranças surgem em um período de dificuldades financeiras para o Fortaleza. O rebaixamento à Série B provocou uma redução nas receitas do clube e obrigou a diretoria a trabalhar com uma realidade orçamentária diferente em 2026.



Clube já teve problema com o Estudiantes

Outro episódio recente envolvendo as finanças do Fortaleza foi uma pendência com o Estudiantes, da Argentina, relacionada à negociação do lateral-direito Eros Mancuso.

O clube chegou a sofrer uma sanção da Fifa que o impedia de realizar novos registros de jogadores. Posteriormente, Fortaleza e Estudiantes chegaram a um acordo para solucionar a dívida e resolver a situação.

Agora, a cobrança apresentada pela Neposiano Intermediação Marketing e Sport Ltda. acrescenta mais uma pendência financeira ao cenário administrativo do Leão do Pici.