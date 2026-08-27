Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

PENDÊNCIA

Fortaleza é acionado na CNRD por dívida ligada a Renato Kayzer

Atualmente no Vitória, atacante é alvo de cobrança relacionada à sua passagem pelo Fortaleza

Téo Mazzoni
Por
Atualmente no Vitória, atacante é alvo de cobrança relacionada à sua passagem pelo Fortaleza.
Atualmente no Vitória, atacante é alvo de cobrança relacionada à sua passagem pelo Fortaleza. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Fortaleza enfrenta mais uma cobrança relacionada a negociações realizadas em temporadas anteriores. O clube foi acionado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) pela empresa Neposiano Intermediação Marketing e Sport Ltda., que busca o pagamento de valores referentes à intermediação da renovação contratual do atacante Renato Kayzer, atualmente jogador do Esporte Clube Vitória.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o valor cobrado ao Leão do Pici ultrapassa R$ 200 mil. A ação ocorre em um momento de atenção redobrada sobre as finanças do clube, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro após o rebaixamento na temporada anterior.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Cobrança envolve negociação anterior

O processo foi apresentado à CNRD, órgão responsável por analisar e solucionar determinadas disputas entre clubes, atletas, treinadores e intermediários do futebol brasileiro.

Apesar de envolver o nome de Renato Kayzer, a cobrança não está relacionada a uma nova negociação do atacante com o Fortaleza. A pendência financeira diz respeito à operação realizada anteriormente para a renovação do vínculo do jogador com o clube.

Kayzer atualmente defende o Vitória, mas sua passagem pelo Fortaleza deixou pendências que agora são discutidas no âmbito da CNRD.

Leia Também:

COPA DO BRASIL

“Muito prejudicados”: Vasco se revolta com arbitragem contra o Vitória
“Muito prejudicados”: Vasco se revolta com arbitragem contra o Vitória imagem

COPA DO BRASIL

Matheuzinho provoca torcida do Vasco: “No Barradão vocês estão f*"
Matheuzinho provoca torcida do Vasco: “No Barradão vocês estão f*" imagem

COPA DO BRASIL

Jair admite jogo ruim com um a mais, mas lamenta pouco tempo de treino
Jair admite jogo ruim com um a mais, mas lamenta pouco tempo de treino imagem

Fortaleza acumula outras cobranças

O caso envolvendo Renato Kayzer não é isolado. Segundo Venê Casagrande, representantes de outros jogadores também recorreram a mecanismos jurídicos para cobrar valores do Fortaleza.

Recentemente, o empresário de Deyverson acionou a Justiça alegando atraso no pagamento de comissões relacionadas ao atacante.

As novas cobranças surgem em um período de dificuldades financeiras para o Fortaleza. O rebaixamento à Série B provocou uma redução nas receitas do clube e obrigou a diretoria a trabalhar com uma realidade orçamentária diferente em 2026.

Clube já teve problema com o Estudiantes

Outro episódio recente envolvendo as finanças do Fortaleza foi uma pendência com o Estudiantes, da Argentina, relacionada à negociação do lateral-direito Eros Mancuso.

O clube chegou a sofrer uma sanção da Fifa que o impedia de realizar novos registros de jogadores. Posteriormente, Fortaleza e Estudiantes chegaram a um acordo para solucionar a dívida e resolver a situação.

Agora, a cobrança apresentada pela Neposiano Intermediação Marketing e Sport Ltda. acrescenta mais uma pendência financeira ao cenário administrativo do Leão do Pici.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória fortaleza Renato Kayzer

Relacionadas

Mais lidas