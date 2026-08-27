Próximo adversário do Bahia vive crise devido a atraso em pagamentos

Próximo adversário do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro, o Internacional vive um momento de instabilidade internamente por conta de dois meses de direitos de imagem atrasados, segundo informação do jornalista Rodrigo Oliveira.



Ainda segundo ele, os jogadores do Inter se negaram a concentrar na noite anterior ao clássico contra o Grêmio, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que acontece nesta quinta-feira, 27.



Um dos poucos que quiseram concentrar para a partida foi o meia Alan Patrick, que foi voto vencido, segundo informação do também jornalista Lucas Dias.

Momento ruim

O Internacional passa por um momento delicado na temporada, com somente uma vitória nos últimos 10 jogos, sequência que começou na derrota por 1 a 0 para o Esporte Clube Vitória no Barradão, ainda em maio.



Desde então, o time acumula três derrotas e quatro empates no Brasileirão, desempenho que os coloca na 16ª colocação, com 25 pontos em 24 jogos.

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A única vitória do Internacional neste período aconteceu contra o Corinthians, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o triunfo por 2 a 0 foi suficiente para a equipe Colorada fazer saldo e garantir a classificação mesmo com uma derrota por 2 a 1 no jogo de volta.

Bahia x Internacional

O Tricolor Baiano recebe o Internacional na Arena Fonte Nova no domingo, 30, às 19h30. Válida pela 25º rodada do Brasileirão, a partida pode valer o retorno do Bahia à zona de classificação para a pré-Libertadores.



Ainda invicto após a parada para a Copa do Mundo, o time de Rogério Ceni tem 37 pontos, dois a menos que o Cruzeiro, quinto colocado do torneio.