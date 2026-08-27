Inter perde titulares e terá Gre-Nal antes de enfrentar o Bahia

Após o triunfo no BaVi, o Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Internacional, que chega para o confronto com uma série de desfalques.



Internacional terá três jogadores suspensos

Diante do Bahia, o Colorado não poderá contar com três atletas suspensos, sendo dois deles titulares da equipe comandada pelo técnico Paulo Pezzolano.



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Trata-se do lateral-direito Bruno Gomes e do zagueiro Mercado, titulares da equipe, além do volante Paulinho. Os três receberam o terceiro cartão amarelo na rodada passada, no empate com o Atlético-MG, e terão de cumprir suspensão automática diante do Esquadrão.



Colorado também tem baixas por lesão e suspensão

Outras baixas são Victor Gabriel, suspenso pelo STJD, Rochet, que passou por cirurgia na coluna, e Kayky, ex-Bahia, submetido a uma cirurgia no tornozelo direito.



Em contrapartida, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, também ex-jogador do Bahia, estará novamente à disposição. O jogador cumpriu suspensão na partida contra o Atlético-MG e poderá retornar à equipe na próxima rodada.





Internacional terá decisão contra o Grêmio pela Copa do Brasil

Além disso, vale destacar que o Internacional visita o Bahia pelo Campeonato Brasileiro em meio à disputa contra o maior rival, o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil.



Nesta quinta-feira, 27, o Colorado recebe o tricolor gaúcho no jogo de ida, no Beira-Rio. Na próxima quinta, 3 de setembro, as equipes decidem uma vaga na semifinal do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro, na Arena do Grêmio, apenas quatro dias após a partida contra o Esquadrão na Fonte Nova.



Bahia pode aproveitar momento para se aproximar do G-4

Dessa forma, o Bahia, embalado após o triunfo sobre o Vitória no clássico BaVi, pode aproveitar o momento para somar mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Os desfalques do Internacional e a proximidade da decisão contra o Grêmio pela Copa do Brasil também podem favorecer o Esquadrão na busca por uma vitória para se aproximar do G-4 da competição.



Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos conquistados, quatro a menos que o Fluminense, primeiro clube dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores de 2027. O Cruzeiro, com 39 pontos, ocupa a quinta colocação.