Román Gómez revela bastidores de volta por cima no Bahia e conselho de Ceni

Contratado pelo Esporte Clube Bahia no início da temporada, o lateral-direito Román Gómez precisou lidar com uma rápida mudança de cenário após chegar ao clube cercado de expectativas. Aos 22 anos, o argentino deixou de ser uma das principais opções para a posição, passou cerca de dois meses sem entrar em campo e, atualmente, recuperou a titularidade sob o comando de Rogério Ceni.



Agora, Román vive um momento diferente. O lateral se consolidou novamente como titular e falou com exclusividade ao portal A TARDE sobre o processo de adaptação ao futebol brasileiro, a perda de espaço, o período afastado dos jogos e a conversa que teve com Rogério Ceni durante a fase em que buscava recuperar seu lugar na equipe.

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Ele me transmitiu tranquilidade para quando chegasse o meu momento Román Gómez - lateral do Bahia

Román Gómez no BaVi do último domingo, 23 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Titularidade perdida após final do Baianão

A trajetória de Román no Bahia começou com uma rápida ascensão. Pouco depois de estrear, o argentino assumiu a titularidade da lateral direita. O cenário, entretanto, mudou na decisão do Campeonato Baiano de 2026, contra o Vitória.



Na ocasião, Román foi substituído no intervalo e deu lugar a Acevedo, volante de origem que passou a atuar improvisado na lateral. A mudança surtiu efeito para Rogério Ceni, e o uruguaio ganhou espaço na equipe.



Román só voltou a jogar duas semanas depois, diante do Remo, justamente porque Acevedo estava suspenso. O confronto, porém, terminou com uma goleada por 4 a 1 sofrida pelo Bahia, e o lateral não teve uma atuação de destaque. A partida contra o Remo acabou sendo a última de Román antes de um longo período longe dos gramados. O argentino ficou dez jogos consecutivos sem ser utilizado.

O retorno aconteceu apenas em maio, na derrota por 3 a 2 para o Coritiba, pouco antes da pausa para a Copa do Mundo. Mesmo de volta ao time, Román ainda precisou esperar para recuperar definitivamente a condição de titular.

A retomada da posição aconteceu posteriormente, após o Bahia rescindir o contrato de Gilberto. Com Acevedo novamente deslocado para sua posição de origem, Román voltou a ganhar espaço na lateral direita.



Román Gómez no BaVi da final do Baianão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Conversa com Ceni ajudou durante período sem jogar

A passagem de titular absoluto a uma posição secundária dentro do elenco exigiu paciência do argentino. Em entrevista ao portal A TARDE, Román contou que procurou Rogério Ceni para entender o que precisava fazer para voltar a jogar.

Segundo o lateral, o treinador pediu tranquilidade e destacou que o período de adaptação a um novo clube e a um novo país poderia demandar tempo.

"Ele me transmitiu tranquilidade para quando chegasse o meu momento, pediu que eu ficasse tranquilo. Disse que eu tinha acabado de chegar, que entendia que eu estava longe da família e que, às vezes, isso era mais difícil, mas que eu deveria ficar tranquilo porque, em algum momento, a oportunidade iria chegar [...] Então, isso fez com que eu potencializasse minha condição física", disse Román Gómez com exclusividade ao portal A TARDE.

Román Gómez e Ceni durante treino do Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

Román explicou que encarou os dois meses sem atuar como parte do processo de adaptação. Mesmo sem receber oportunidades, procurou manter o nível de dedicação nos treinamentos para estar pronto quando fosse novamente chamado.

O argentino admitiu que a situação naturalmente trouxe pensamentos e dúvidas, principalmente pela vontade de mostrar seu futebol logo após chegar ao Bahia. Para ele, porém, a paciência acabou sendo determinante para a retomada.

A mudança às vezes leva um tempo Román Gómez - jogador do Bahia

“Obviamente, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Havia a vontade de jogar, de estar em campo, de ter acabado de chegar e querer mostrar tudo. Obviamente, muitas coisas passaram pela minha cabeça, mas isso faz parte da adaptação também [...] Acho que a paciência durante esses dois meses fez com que, felizmente, hoje eu esteja tendo a oportunidade de jogar”, afirmou ao portal A TARDE.





Román Gómez no banco de reservas do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Grupo 'gringo' facilitou adaptação

Outro fator que contribuiu para a adaptação de Román Gómez ao Bahia foi a presença de outros jogadores argentinos e uruguaios no elenco. O lateral destacou a proximidade cultural com os companheiros estrangeiros, além do apoio recebido pelos atletas brasileiros durante os primeiros meses no clube.



“Os argentinos e também os uruguaios, com quem compartilhamos um pouco da cultura, fazem com que o dia a dia seja mais fácil. Além disso, eles fazem você se sentir em casa, fazem você se sentir acompanhado”, garantiu.

Isso faz bem para quem chega de fora, a um país novo, porque você se sente acompanhado e não sente tanta saudade de casa Román - lateral do Bahia

Lateral se adapta a novas funções com Ceni

A evolução de Román também passa pela adaptação às características do futebol brasileiro e ao modelo de jogo utilizado por Rogério Ceni.

No Bahia, o lateral participa da construção desde a saída de bola, inclusive em momentos nos quais a equipe utiliza uma linha de três defensores. Para o argentino, a função apresenta diferenças em relação ao que fazia no Estudiantes, mas também permite o desenvolvimento de novas características.



“Acho que gosto das duas posições e me sinto confortável. Obviamente, no Estudiantes eu fazia isso de outra maneira e agora tenho que fazer de uma forma diferente. Mas gosto de me adaptar rapidamente e acho que essa saída de bola me dá outras características que estou aprendendo aos poucos”, afirmou o lateral-direito.



Román Gómez em campo - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Román revelou ainda que Ceni cobra precisão nos passes, tranquilidade com a bola e, principalmente, que o jogador não abandone suas características individuais mesmo diante das mudanças táticas.



“Sim, que eu seja preciso nos passes, que esteja tranquilo com a bola, que é o principal no momento da construção. Depois, o que ele exige é que, mesmo que talvez seja uma forma diferente de jogar, eu não mude minha maneira de jogar”, pontuou.



Román aponta evolução física e ofensiva

Desde a chegada ao Brasil, Román também percebeu evolução em um dos aspectos que mais chamaram a atenção de Rogério Ceni: a parte física. Para o lateral, o ritmo mais intenso e a característica de transição constante do futebol brasileiro contribuíram para potencializar seu desempenho físico.



"Acho que consegui potencializar ainda mais essa característica, até pela forma de jogar aqui no Brasil. Como falei antes, joga-se muito de um lado para o outro, é mais físico e mais rápido. Então, isso fez com que eu potencializasse minha condição física”, comentou.

Além da parte física, Román considera que evoluiu principalmente no setor ofensivo e na construção das jogadas. O argentino, entretanto, entende que ainda precisa aprimorar sua participação na saída de bola.



“Acho que onde mais evoluí foi no ataque e na construção de jogo. Acho que foram pontos fundamentais ao chegar aqui, porque essa competição exige isso [...] E sempre há algo para melhorar. Obviamente, preciso continuar evoluindo na construção, porque é algo que talvez eu não fizesse no meu clube anterior. Então, sempre há coisas para melhorar”, finalizou o lateral-direito.