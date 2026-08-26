CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia pode ter até três reforços de peso contra o Internacional
Rogério Ceni deve ter novidades para o duelo
Para o duelo contra o Internacional, neste domingo, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni poderá contar com até três reforços de peso no Esporte Clube Bahia.
Três novidades podem fortalecer o Bahia na Fonte Nova
Além do meio-campista Éverton Ribeiro, que tem retorno aos gramados previsto internamente para a partida contra o Colorado, conforme adiantado pelo portal A TARDE na última sexta-feira, 21, o Bahia também terá à disposição a joia da base Kauê Furquim, que será reintegrado ao elenco após cumprir agenda com a Seleção Brasileira Sub-17, além da possível volta do atacante Ademir.
Atacante pode antecipar retorno após lesão contra o Vasco
O camisa 7 sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda durante a partida contra o Vasco, no dia 9 de agosto, e tinha previsão de retorno aos gramados apenas no duelo contra o Red Bull Bragantino, na próxima rodada.
No entanto, de acordo com informações obtidas pela reportagem, a comissão técnica tricolor acredita na antecipação do retorno do atacante. Com isso, Ademir pode ficar à disposição de Ceni para o jogo contra o Internacional.
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Dessa forma, o Bahia, embalado pelo triunfo no clássico BaVi diante do Vitória, no último domingo, 23, poderá contar com um elenco mais robusto para enfrentar o Internacional, buscando se aproximar do G-4 da Série A do Brasileirão.
Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni ocupa a 6ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos conquistados, quatro a menos que o Fluminense, primeiro clube dentro da zona de classificação direta para a Copa Libertadores de 2027. O Cruzeiro, com 39 pontos, ocupa a 5ª colocação.