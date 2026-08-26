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CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

Fonte Nova recebe jogo de abertura da decisão entre Bahia e Palmeiras

Bahia e Palmeiras se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Téo Mazzoni
Por
Bahia e Palmeiras fazem primeiro duelo decisivo na Fonte Nova
Bahia e Palmeiras fazem primeiro duelo decisivo na Fonte Nova - Foto: Divulgação / EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 25, a tabela detalhada das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Entre os confrontos definidos está o duelo entre Esporte Clube Bahia e Palmeiras, que vale uma vaga nas semifinais da competição.

Bahia abre confronto em casa

As Mulheres de Aço terão o primeiro desafio diante das Palestrinas em Salvador. O jogo de ida será realizado no dia 31 de agosto, às 21h30, na Arena Fonte Nova, com mando de campo do Tricolor.

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Decisão da vaga será em São Paulo

A decisão da vaga acontecerá poucos dias depois. Bahia e Palmeiras voltam a se enfrentar na sexta-feira, 4 de setembro, também às 21h30, desta vez na Arena Barueri, no interior de São Paulo.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que terminaram a primeira fase entre as melhores da competição. O Bahia encerrou a etapa classificatória na sexta colocação, com 29 pontos, enquanto o Palmeiras avançou em terceiro lugar.

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brasileirão feminino Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

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