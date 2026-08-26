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CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-17

Joia marca, mas Bahia sofre goleada histórica no Brasileirão Sub-17

Pivetes de Aço foram goleados por 6 a 1 pelo São Paulo

Téo Mazzoni
Por
Jonathan Marinho marcou o único gol do Bahia, que sofreu 6 a 1 para o São Paulo pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-17
Jonathan Marinho marcou o único gol do Bahia, que sofreu 6 a 1 para o São Paulo pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-17 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

O time Sub-17 do Esporte Clube Bahia visitou o São Paulo na tarde desta terça-feira, 25, no CT de Cotia, em São Paulo (SP), pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. Apesar do gol de Jonathan Marinho, joia da base tricolor, a equipe comandada pelo técnico Túlio Bilaque sofreu uma goleada histórica por 6 a 1.

O São Paulo construiu a vantagem ainda no primeiro tempo, quando abriu 2 a 0 com gols de Miranda e Brenno. Os Pivetes de Aço, porém, descontaram antes do intervalo com o lateral-direito Jonathan Marinho.

Na segunda etapa, no entanto, a equipe paulista voltou a dominar as ações e ampliou a goleada. Robert Willian, Kauã Daniel, Miranda, novamente, e Kerlysson balançaram as redes para fechar o placar em 6 a 1.

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Escalação do Bahia

O técnico Túlio Bilaque iniciou a partida com Arthur; Jonathan Marinho, Leonardo, Cristhofer e Victor Gabriel; Henry Riquelme (Luis Felipe), Denis Felipe e Tharlysson (Luidi); Daniel David (Pedro Thaylan), Fábio Ryan (Weslley) e Lyan (José Rafael).

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Bahia cai na tabela do Brasileirão Sub-17

Com o resultado, o Bahia caiu para a 16ª posição na tabela de classificação do Brasileirão Sub-17, com 13 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Esquadrãozinho recebe o Atlético-MG no CT Evaristo de Macedo. A partida será disputada na quarta-feira, 2, às 15h.

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Esporte Clube Bahia Jonathan Marinho Pivetes de Aço

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