Conheça a joia do Bahia citada como futuro da Seleção Brasileira

A base do Esporte Clube Bahia segue produzindo nomes que despertam atenção dentro e fora do clube. Em meio a jovens como Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell, outro atleta das categorias inferiores do Esquadrão começa a ganhar espaço como uma das promessas para o futuro do futebol brasileiro: o lateral-direito Jonathan Marinho, de 16 anos.

O jogador foi citado pelo Esporte Espetacular, da TV Globo, no quadro "Geração 2030", que reúne jovens apontados como possíveis integrantes da próxima geração da Seleção Brasileira com vistas ao próximo ciclo de Copa do Mundo.





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1 de 1 Jonathan Marinho em ação pelo Bahia no Campeonato Brasileiro Sub-17 | Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Jonathan Marinho ganha espaço entre as principais promessas do Bahia

Nascido em abril de 2010, Jonathan Marinho chegou às categorias de base do Bahia em 2023, justamente no primeiro ano da gestão do Grupo City à frente da SAF tricolor. Na época, o lateral ainda atuava pelo Sub-15.



O jogador avançou pelas categorias do clube e, em 2025, aos 15 anos, já havia conquistado espaço importante no time Sub-17. A evolução continuou em 2026, quando passou a ser considerado titular absoluto da equipe no Campeonato Brasileiro da categoria.



Jonathan foi titular, inclusive, no empate histórico do Bahia com o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira, 18. O jovem também já começou a ser utilizado no Sub-20, mesmo tendo apenas 16 anos, dentro do processo de aceleração do desenvolvimento dos atletas promovido pelo clube.



Ao somar as partidas pelas equipes Sub-17 e Sub-20, o lateral acumula 16 jogos em competições oficiais organizadas pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) ou pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2026, além de participações na Copa Salvador Sub-17.





Lateral já conquistou título com a Seleção Brasileira

O bom momento no Bahia também abriu espaço para Jonathan Marinho em convocações das categorias de base da Seleção Brasileira.



Neste ano, o lateral integrou o elenco do Brasil no Torneio de Montaigu, disputado na França, tradicional competição de formação de jovens jogadores. A Seleção enfrentou Costa do Marfim, China, França e Portugal e terminou o torneio como campeã na categoria Sub-16.





1 de 1 Brasil foi campeão do Torneio de Montaigu | Foto: Fabio Souza / CBF

Jonathan participou de uma das partidas da competição. Outro jogador do Bahia, Daniel David, que também integra o Sub-17 tricolor, esteve em campo durante o torneio.





Promessa do Bahia treinou no Manchester City

A experiência internacional de Jonathan não ficou restrita à Seleção Brasileira. Pouco depois da participação no Torneio de Montaigu, o lateral teve a oportunidade de conhecer de perto a estrutura do Manchester City, clube que integra o mesmo grupo responsável pela SAF do Bahia.



No fim de abril, Jonathan Marinho participou de um intercâmbio na Inglaterra e realizou treinamentos com a equipe Sub-18 do Manchester City. A experiência fez parte do processo de formação do atleta e permitiu ao jovem ter contato com uma metodologia de trabalho em um dos principais centros de desenvolvimento do futebol mundial.





1 de 1 Jonathan Marinho a esquerda da foto | Foto: EC Bahia / Divulgação

Base do Bahia reúne outras promessas

O destaque dado a Jonathan Marinho reforça um cenário que vem ganhando força nas categorias de base do Bahia. Além dele, o clube conta com diversos jogadores considerados promissores para os próximos anos.



Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell são alguns dos nomes que já ganharam maior projeção. Na sequência, aparecem atletas como David Martins, Roger Gabriel, Sidney e Fredi Lippert.



O grupo de promessas também inclui Caio Suassuna, Dyllan, Fred Mundoco e Ryan Victor, que integram o Sub-20, além de Lyan e Fábio Ryan, do Sub-17.





Bahia utiliza programa para acelerar desenvolvimento dos jovens

O crescimento desses jogadores também está relacionado ao projeto individual de desenvolvimento mantido pelo Bahia para atletas das categorias de base. O programa atualmente envolve 12 jovens, embora a reportagem do portal A TARDE tenha tido acesso às informações de cinco deles: Kauê Furquim, Ruan Pablo, Dell, David Martins e Fredi Lippert.



Chamado de Individual Development Performance (IDP), o projeto busca acompanhar de maneira individualizada diferentes aspectos da formação dos atletas. A avaliação não se limita ao desempenho dentro de campo e também considera fatores da rotina que podem influenciar diretamente a performance, como sono, alimentação e comportamento.



As informações coletadas pelo programa são compartilhadas com a matriz do Grupo City, em Manchester, na Inglaterra. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acompanhamento dos jovens, potencializar o desempenho esportivo e identificar o potencial individual de cada atleta ao longo do processo de formação.