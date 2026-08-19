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E.C.BAHIA

Rogério Ceni enfrenta o Vitória pela 15º vez pelo Bahia; veja números

Sob pressão no Bahia, treinador chega com retrospecto positivo contra o rival

Lucas Vilas Boas
Por
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Sob pressão e muita cobrança da torcida tricolor, o técnico Rogério Ceni vai comandar o Bahia em seu 15ª clássico Ba-Vi da carreira. O treinador tem um retrospecto positivo contra o Vitória, apesar de acumular derrotas marcantes em jogos que mudaram a história recente do futebol baiano.

Ceni já enfrentou o Rubro-Negro em 17 ocasiões, sendo 14 delas como técnico do Bahia, duas no Fortaleza e uma no São Paulo. Foram oito vitórias, seis empates e três derrotas nesse período.

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Rogério Ceni vs Vitória

  • Bahia 1 x 1 Vitória | Brasileirão 2026;
  • Bahia 2 x 1 Vitória | Baianão 2026;
  • Vitória 0 x 1 Bahia | Baianão 2026;
  • Vitória 2 x 1 Bahia | Brasileirão 2025;
  • Bahia 2 x 1 Vitória | Brasileirão 2025;
  • Vitória 1 x 1 Bahia | Baianão 2025;
  • Bahia 2 x 0 Vitória | Baianão 2025;
  • Bahia 0 x 0 Vitória | Baianão 2025;
  • Bahia 2 x 0 Vitória | Brasileirão 2024;
  • Vitória 2 x 2 Bahia | Brasileirão 2024;
  • Bahia 1 x 1 Vitória | Baianão 2024;
  • Vitória 3 x 2 Bahia | Baianão 2024;
  • Bahia 2 x 1 Vitória | Nordestão 2024;
  • Vitória 3 x 2 Bahia | Baianão 2024;
  • Vitória 0 x 0 Fortaleza | Nordestão 2020;
  • Fortaleza 4 x 0 Vitória | Nordestão 2019;
  • São Paulo 2 x 0 Vitória | Brasileirão 2017.

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Rivalidade de altos e baixos

A trajetória de Rogério na rivalidade contra o Vitória começou de forma infeliz para o Tricolor, com partidas que foram decisivas para o título do Campeonato Baiano 2024, conquistado pelo Rubro-Negro. Foram duas derrotas por 3 a 2 nos três primeiros jogos, com reviravoltas e gols nos últimos minutos.

Depois do vice-campeonato no estadual, o Bahia embalou uma sequência positiva de sete jogos sem perder um clássico, com três triunfos e quatro empates entre abril de 2024 e maio de 2025. A série de confrontos conta com episódios marcantes a favor do lado tricolor, como a conquista do 51ª título do Baianão da história do Esquadrão.

Outro jogo que ficou marcado na mente do torcedor azul, vermelho e branco foi o triunfo por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, válido pelo Brasileirão 2024, bastante lembrado pelo gol de Everton Ribeiro, que havia sofrido uma joelhada no olho instantes antes da jogada vitoriosa.

A terceira e, até então, última derrota de Ceni contra o Vitória aconteceu no Brasileirão 2025, por 2 a 1, no Barradão. O resultado foi marcante para o Rubro-Negro, que iniciou, a partir do resultado positivo conquistado no clássico, uma sequência extremamente positiva que acabou por decidir a permanência do clube na Série A.

O primeiro Ba-Vi de Rogério Ceni em 2026 também significou o primeiro triunfo do treinador conquistado no Barradão. O Tricolor bateu o rival por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Dell, pela 1ª fase do Campeonato Baiano. Na grande decisão, o Bahia venceu por 2 a 1, com dois gols de Jean Lucas, e se sagrou campeão estadual pela 52ª vez.

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Clássico Ba-Vi Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

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