Jair Ventura vs Bahia: saiba retrospecto do técnico na carreira

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Técnico do Esporte Clube Vitória há pouco menos de 11 meses, Jair Ventura volta a enfrentar o Esporte Clube Bahia em clássico marcado para o domingo, 23, no Estádio Manoel Barradas. Apesar do equilíbrio, o profissional leva certa vantagem nos confrontos com o Tricolor.

Sob o comando de diferentes equipes, Jair Ventura já enfrentou o Bahia em 13 oportunidades na carreira. No total, o treinador de 47 anos acumula seis vitórias, dois empates e cinco derrotas no retrospecto. O último encontro acabou 1 a 1, pelo primeiro turno da Série A.

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Desde que chegou ao Vitória, Ventura tem histórico de pequena desvantagem. O técnico saiu vitorioso em um BaVi, enquanto perdeu outros dois e ficou no empate em uma partida. O próximo clássico será seu quinto à frente do Rubro-Negro.

Jair Ventura vs Bahia

Bahia 1 x 1 Vitória | Brasileirão 2026

Bahia 2 x 1 Vitória | Baianão 2026

Vitória 0 x 1 Bahia | Baianão 2026

Vitória 2 x 1 Bahia | Brasileirão 2025

Juventude 0 x 0 Bahia | Brasileirão 2021

Chapecoense 0 x 2 Bahia | Brasileirão 2021

Bahia 4 x 0 Sport | Copa do Nordeste 2021

Sport 2 x 0 Bahia | Brasileirão 2020

Bahia 1 x 2 Sport | Brasileirão 2020

Corinthians 2 x 1 Bahia | Brasileirão 2018

Bahia 1 x 0 Santos | Brasileirão 2018

Bahia 1 x 2 Botafogo | Brasileirão 2017

Botafogo 1 x 0 Bahia | Brasileirão 2017

Momento de Jair no Vitória e reencontro com o rival

Com Jair Ventura à beira do gramado, o Vitória vive grande fase jogando diante do seu torcedor em 2026. O Leão da Barra é o mandante com melhor aproveitamento (75,75%) no Brasileirão, além de ter sido campeão da Copa do Nordeste. O treinador reencontra o rival, dessa vez, em momento de turbulência.

Embora seja o quarto melhor visitante do Brasileirão, o Bahia completou um mês sem vencer e vem de cinco empates seguidos. O técnico do Tricolor, Rogério Ceni, vive um dos momentos de maior pressão desde que iniciou seu trabalho em 2023.

Jair Ventura em Bahia 1x1 Vitória - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória x Bahia

O Vitória de Jair Ventura recebe o Bahia às 16h do próximo domingo, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.