FORTE EM CASA
Jair Ventura acumula aproveitamento de campeão no Barradão
Técnico obteve mais um resultado positivo no estádio ao superar o Botafogo
Desde que foi anunciado pelo Esporte Clube Vitória, há pouco menos de 11 meses, Jair Ventura trouxe de volta um trunfo que sempre foi importante na história do Leão da Barra: a força do Barradão. O técnico de 47 anos acumula aproveitamento superior a 77% no estádio.
Após o resultado positivo de 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, 16, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador rubro-negro completou 31 jogos no Estádio Manoel Barradas. São 23 vitórias, três empates e cinco derrotas, com aproveitamento de cerca de 77,41%.
Considerando apenas partidas do Brasileirão, desde o ano passado, a campanha tem números semelhantes. Dos 18 compromissos sob comando de Ventura como mandante na competição, o Vitória venceu 13 deles, empatou dois e perdeu três (75,93% de aproveitamento).
Para efeito de comparação, o técnico Filipe Luís, que conquistou os títulos da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores pelo Flamengo, teve 77,77% de aproveitamento no Maracanã durante sua passagem no clube carioca.
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Principais feitos no estádio
Após emendar campanha de recuperação que evitou o rebaixamento do Vitória na Série A de 2025, Jair Ventura passou a acumular resultados expressivos no Barradão. O técnico se sagrou campeão da Copa do Nordeste em 2026 ao superar o Fortaleza nas finais, tendo vencido o jogo de volta por 2 a 1 em Salvador.
Além disso, Ventura vem conduzindo o Rubro-Negro a uma campanha que já é marcante na Copa do Brasil 2026. A equipe baiana eliminou Flamengo e Athletico com viradas épicas no 'Santuário' e agora mira alcançar as semifinais. O adversário nas quartas será o Vasco.
A situação não é diferente no atual Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra possui a terceira maior pontuação (25 pontos) em casa, além do melhor aproveitamento (75,75%) e a melhor defesa caseira (7 gols sofridos) da competição.
Busca por equilíbrio
Apesar da grande campanha como mandante, Jair Ventura não se contenta e segue focado em melhorar o desempenho do time baiano fora de casa. A primeira vitória como visitante no Brasileirão ainda não veio, mas o técnico rubro-negro quer mudar essa história em busca de "saltos maiores".
"Jogar fora de casa é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós somos um dos melhores mandantes do campeonato, mas vamos buscar esse equilíbrio fora. A tendência é que a gente consiga voos maiores, nós não vamos abdicar disso, não. Vamos tentar dar saltos maiores com vitórias fora de casa", projetou.