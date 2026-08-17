NA RAÇA!
Em boa fase, Brítez joga no sacrifício e ganha moral com Jair Ventura
Defensor argentino já se tornou peça importante no elenco do Vitória
Titular nos últimos jogos do Esporte Clube Vitória, Emanuel Brítez foi um dos destaques da vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, no domingo, 16, pela 23ª rodada do Brasileirão. Segundo Jair Ventura, o defensor teve que superar dores e, mesmo fora das condições físicas ideais, se destacou.
De acordo com o técnico rubro-negro, Brítez estava praticamente descartado da partida e decidiu ir "na raça". Um dos reforços contratados na última janela de transferências, o argentino de 34 anos já se consolida como peça importante no elenco.
"Que jogo o Brítez fez. Se vocês não sabem, ele estava praticamente fora do jogo, teve que tomar infiltração e foi na raça. Ele fez um grande jogo. A gente entrou com nossa zaga titular", exaltou Jair.
"A gente jogou contra o Flamengo sem os nossos dois titulares, Cacá e Luan. Aí dificulta mais. Agora voltamos ao nosso sistema, que é muito sólido e entrosado", completou.
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Brítez encontra seu espaço em defesa fechada
Como disse o próprio Jair Ventura, o sistema defensivo do Vitória já estava bem entrosado antes da chegada de Brítez, com quatro titulares bem definidos: Cacá, Luan Cândido, Ramon e Nathan Mendes. O lateral-direito, contudo, acabou sofrendo uma lesão grave.
Zagueiro de origem, Brítez se descreveu como atleta versátil durante sua apresentação e se colocou à disposição para atuar em outras posições. Mesmo com a chegada de Fabiano, lateral de origem, o argentino vem preenchendo bem a lacuna deixada por Nathan, além de ter sido acionado para jogar em diferentes sistemas táticos.
“Já joguei em vários sistemas, linha de 3, 4 ou 5 e até na esquerda. Onde o professor quiser me utilizar, vou jogar e tentar entregar o melhor”, detalhou Brítez durante sua apresentação.
Brítez nos últimos jogos do Vitória
- Vitória 1x0 Botafogo - Brasileirão | Lateral-direito em linha de 4 defensores
- Flamengo 2x0 Vitória - Brasileirão | Zagueiro em linha de 4 defensores
- Vitória 4x0 Athletico - Copa do Brasil | Lateral-direito em linha de 4 defensores
- Athletico 2x0 Vitória - Copa do Brasil | Zagueiro em linha de 5 defensores
- Vitória 0x4 Palmeiras - Brasileirão | Zagueiro em linha de 5 defensores