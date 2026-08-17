Em boa fase, Brítez joga no sacrifício e ganha moral com Jair Ventura

Titular nos últimos jogos do Esporte Clube Vitória, Emanuel Brítez foi um dos destaques da vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, no domingo, 16, pela 23ª rodada do Brasileirão. Segundo Jair Ventura, o defensor teve que superar dores e, mesmo fora das condições físicas ideais, se destacou.

De acordo com o técnico rubro-negro, Brítez estava praticamente descartado da partida e decidiu ir "na raça". Um dos reforços contratados na última janela de transferências, o argentino de 34 anos já se consolida como peça importante no elenco.

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"Que jogo o Brítez fez. Se vocês não sabem, ele estava praticamente fora do jogo, teve que tomar infiltração e foi na raça. Ele fez um grande jogo. A gente entrou com nossa zaga titular", exaltou Jair.

"A gente jogou contra o Flamengo sem os nossos dois titulares, Cacá e Luan. Aí dificulta mais. Agora voltamos ao nosso sistema, que é muito sólido e entrosado", completou.

Brítez encontra seu espaço em defesa fechada

Como disse o próprio Jair Ventura, o sistema defensivo do Vitória já estava bem entrosado antes da chegada de Brítez, com quatro titulares bem definidos: Cacá, Luan Cândido, Ramon e Nathan Mendes. O lateral-direito, contudo, acabou sofrendo uma lesão grave.

Zagueiro de origem, Brítez se descreveu como atleta versátil durante sua apresentação e se colocou à disposição para atuar em outras posições. Mesmo com a chegada de Fabiano, lateral de origem, o argentino vem preenchendo bem a lacuna deixada por Nathan, além de ter sido acionado para jogar em diferentes sistemas táticos.

“Já joguei em vários sistemas, linha de 3, 4 ou 5 e até na esquerda. Onde o professor quiser me utilizar, vou jogar e tentar entregar o melhor”, detalhou Brítez durante sua apresentação.

Emanuel Brítez em ação pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Brítez nos últimos jogos do Vitória