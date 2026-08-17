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E.C.VITÓRIA

Marinho elogia criação do Vitória e aponta fator chave para o BaVi

Atacante concedeu entrevista na zona mista do Barradão

João Grassi
Por
Marinho, atacante do Vitória
Marinho, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O atacante Marinho valorizou a vitória do Vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, 16, no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Apesar do placar apertado, o jogador ressaltou a quantidade de oportunidades criadas pelo Rubro-Negro e destacou a importância do resultado para a equipe voltar a olhar para a parte de cima da tabela.

Na zona mista, Marinho afirmou que o Vitória apresentou um bom desempenho ofensivo, embora tenha pecado na hora de transformar as chances em gols.

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“Estava comentando com os meninos que hoje foi o jogo em que o Vitória mais criou. Foi um jogo em que a gente não foi tão eficaz, mas o importante é vencer diante do nosso torcedor. A gente sabe que essa vitória é muito importante para sair daquela zona incômoda. É importante a gente olhar para cima da tabela”, contou.

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O resultado positivo deu fim a uma sequência de quatro partidas sem vencer e também sem marcar gols no Brasileirão. Para Marinho, porém, o Leão da Barra ainda precisa aprimorar a eficiência nas finalizações para evitar sofrer nos minutos finais.

“Entre ganhar de quatro ou cinco, o mais importante é a vitória. Claro que foi um jogo que tivemos mais volume e chances reais de fazer gol. Pecamos, mas a gente precisa trabalhar na semana para concluir melhor e, no próximo jogo, tenhamos três ou quatro oportunidades e a gente aproveite da melhor forma”, concluiu.

Foco no BaVi

Agora, o foco do Vitória passa a ser o BaVi. O clássico contra o Bahia será o próximo compromisso da equipe, e Marinho destacou a necessidade de preparação não apenas física, mas também mental para o confronto.

“Treinar bastante para o clássico contra o nosso maior rival e que a gente treine bem, tanto fisicamente quanto mentalmente”, frisou.

Vitória e Bahia se enfrentam no próximo domingo, 23, às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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