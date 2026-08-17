Vitória dispara em chances de Sul-Americana e permanência na Série A

Após vencer o Botafogo e subir na tabela do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória aumentou suas chances de permanecer na Série A em 2027 e também de se classificar à Copa Sul-Americana. Com 29 pontos em 23 jogos disputados, o Leão da Barra é o 12º colocado.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), restando apenas um jogo para o fim da 23ª rodada do Brasileirão, o Vitória possui somente 8,4% de chances de rebaixamento, enquanto as possibilidades de Sul-Americana estão em 42,7%.

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No momento, o Rubro-Negro está apenas um ponto abaixo do Botafogo, que ocupa a 11ª posição na tabela, primeira equipe dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. A distância para a zona de rebaixamento, por outro lado, é de seis pontos.

Mandante forte

O fator de maior importância na campanha rubro-negra é o desempenho como mandante. Com o resultado positivo obtido diante dos cariocas, o Vitória agora acumula oito jogos vencidos no Barradão, duas derrotas e apenas um empate.

A equipe comandada por Jair Ventura possui a terceira maior pontuação (25 pontos) em casa na Série A, além do melhor aproveitamento (75,75%) e a melhor defesa caseira (7 gols sofridos) da competição.